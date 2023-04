El médico del Dolor al que le duele el cuerpo todos los días: "El dolor nos hace distintos a un alto precio"

Aprender a superar el dolor parece, en ocasiones, una misión imposible. Nadie nos libramos de padecerlo en algún momento de la vida. De dolor sabe mucho el invitado que pasado por Fin de Semana de COPE este domingo. Se llama Sergio Maldonado y es médico especializado en el tratamiento del dolor: “Me dedico al dolor desde el final de mi especialidad, como anestesiólogo, en 2005”. Explicaba qué le llamó la atención de esta especialidad: “El sufrimiento es el componente emocional del dolor. Esa parte humana, a los que tenemos mucha vocación de la medicina, nos atrae. La parte humana de la medicina que a veces, siendo tan técnicos, se nos olvida".

Hubo una experiencia traumática en la vida de nuestro protagonista. Fue el 19 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia: “Había hecho una guardia de 24 horas en la Unidad. Salía de trabajar, un día primaveral y agradable. Soy un apasionado motero. Volvía a casa y, al ir a adelantar un vehículo, este no me aprecia y se pone a adelantar al que nos precedía. Me golpea y me saca de la carretera”. El diagnóstico: Aplastamiento de siete vértebras, diez costillas rotas, fracturas en tobillos y una muñeca, un pulmón perforado… “Lo que más me sorprendió fue que notaba sensaciones que no incluían el dolor. La sensación que más recuerdo fue saber, como médico, que no sentía las piernas… sabiendo lo que eso significaba”.

El resultado fue una lesión medular con paraplejia. Dos meses de ingreso en el Valdecilla y once meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Además, sufrió varios problemas cardíacos que le pusieron al borde de la muerte. De hecho, experimentó el famoso tunel: “Esto me ha hecho no temer a esa fase que a todos nos llega en la vida. El hecho de desconectarte de este ahora no es traumático, no es doloroso”. Durante su estancia en el Hospital de Parapléjicos aprendió mucho de ese dolor, que en el lesionado medular tiene unas características muy concretas: "Aprendí en mi propio cuerpo y en mis compañeros y aproveché las tardes para enseñar".

Pese a todo, Sergio nunca ha perdido el sentido del humor. En alguna ocasión ha dicho: "Creo que no hay nadie del hospital que no me haya visto desnudo. Todo el mundo me ha visto la pichula" bromea.

Dos años después del accidente, el doctor regresó a la Unidad de Tratamiento del Dolor Crónico del Hospital de Valdecilla... en silla de ruedas. Tenía 46 años.: "Ahora soy el médico con dolor. Les entiendo mucho. Y me lo dicen muchos de ellos: notan la empatía de una persona que está al otro lado de la mesa con las mismas sensaciones que ellos".

