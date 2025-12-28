Markote desvela lo mejor de la música de 2025: de Rosalía a la despedida de Robe

En su sección musical en el programa Fin de Semana de COPE, conducido por Cristina López Schlichting, el colaborador Markote ha cerrado el capítulo de villancicos para ofrecer su balance de lo que considera lo mejor del año 2025 en el panorama musical. Un repaso que abarca desde los artistas que han dominado las listas mundiales hasta las despedidas de grandes figuras de la música española e internacional.

Fenómenos globales: Bad Bunny y Rosalía

Para Markote, el artista masculino más importante a nivel mundial ha sido Bad Bunny, quien "se ha coronado número 1 de todas las listas". A pesar de no ser uno de sus favoritos, el crítico reconoce que el disco que ha sacado es "increíble" y destaca su próximo gran evento en España: una gira con 11 conciertos en el Metropolitano. Además, señala que este último trabajo se aleja del "perreo" para explorar las raíces de Puerto Rico, haciéndolo "un disco muy escuchable".

En la categoría femenina, Markote no duda en señalar a una artista española como la más relevante: "Rosalía". Según el colaborador, tanto la crítica como el público coinciden en que su último trabajo es "uno de los mejores discos del año". Destaca la capacidad de la artista para sorprender, pasando del 'Motomami' a una canción con "ritmo de vals y arreglos orquestales". Markote alaba su talento afirmando que "tiene un coco increíble, es una artistaza como la copa de pino".

Giras, K-Pop y talento nacional

El 2025 también ha sido un año de grandes giras, como el exitoso reencuentro de los hermanos Gallagher (Oasis), aunque los rumores de una segunda parte por Europa se han enfriado. En el ámbito nacional, Aitana "se lo ha comido absolutamente todo" con un espectáculo que, según Markote, "merece la pena", y que la llevará de gira por toda la geografía española.

Otro de los fenómenos indiscutibles del año ha sido el K-Pop, que "ha arrasado en todas las listas". Markote lo define como el pop convencional "que nos ha gustado a todo el mundo, pero que se hace en Corea". Menciona a artistas como Rosetta y su colaboración con Bruno Mars, y destaca especialmente la banda sonora de la película de animación 'Guerreras del k-pop', que ha logrado una nominación a los Premios Oscar.

El adiós de las leyendas

Joaquín Sabina ha anunciado su adiós de los escenarios con su gira 'Hola y adiós'. Sin embargo, Markote cree que "queda Sabina para rato" y no descarta que en el futuro ofrezca conciertos más íntimos en ciudades como Madrid o Buenos Aires.

En el plano internacional, el mundo del rock ha despedido al "príncipe de las tinieblas", Ozzy Osbourne, fallecido pocos días después de celebrar un multitudinario concierto de despedida en su honor. Junto a él, Markote también recordó a Jorge Ilegal, líder de Los Ilegales, que nos dejó un día antes que Robe.

La música española también ha lamentado la pérdida de Robe Iniesta. Cristina López Schlichting ha destacado su figura, comentando cómo personas de ideologías opuestas se disputan su legado. La presentadora ha puesto en valor el camino personal del artista, que "hizo, desde las adicciones, un profundísimo camino de renovación personal que le proporcionó una mirada muy bella y muy verdadera sobre la realidad". Markote, por su parte, recordó con emoción la humildad del artista tras sus conciertos.

Finalmente, Markote ha compartido sus discos favoritos del 2025. A nivel internacional, ha elegido 'Nevering office' (sic) de la banda de hardcore Turnstile, un trabajo que les ha permitido llegar al gran público. En el panorama nacional, su disco del año es 'Todas las cosas buenas' de los madrileños Rufus T. Firefly, a quienes describe como creadores de "una música muy brutal, no al uso, pero que cala mucho".