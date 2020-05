Margarita del Val, viróloga: “No sabemos si van a funcionar las vacunas”

¿Podría haber un rebrote de coronavirus si vamos a la calle a intentar hacer vida normal? Lo hemos analizado en Fin de Semana con Cristina hablando con Margarita del Val, viróloga e inmunóloga, investigadora científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y coordinadora de los 150 equipos reunidos por el CSDIC en una plataforma multidisciplinar de investigación sobre la pandemia del covid-19.

Del Val ha asegurado que, "desde el punto de vista de la epidemiología, si hay rebrote y vuelve a ser explosivo, cuanto antes se intervenga, mejor. Es difícil prever lo que va a haber” ya que el estudio requiere tiempo y paciencia, pero sí ha avisado de que “esto puede rebrotar en cualquier momento y es un problema".

Se ha hablado mucho sobre el supuesto efecto que tiene el calor sobre el covid, algo sobre lo que ella ha manifestado que “no está demostrado que sea un buen remedio, tiene más efecto el que haya gente vulnerable. No podemos contar con que el calor juegue a nuestro favor, si lo hace es mínimamente".

También ha sido noticia reciente el virus aparecido en un gato y en semen, algo sobre lo que ha reconocido que “preocupa mucho”: “Que aparezca el virus en el semen implica que hay que investigar si se puede contagiar por vía sexual. Una detección no implica relevancia en toda la población. El que se detecte en algún sitio el virus, hasta que se detecte si hay impacto no podemos hablar de efectos seguros. Estemos más atentos y veamos si tiene sentido. Sobre el caso del gato infectado, también hay que investigarlo y estar alerta para ver qué ocurre. El efecto dependerá de cada especie animal, por ahora no hay nada masivo en ninguna especie".

Y, por supuesto, la vacuna. Margarita ha explicado que “ya han empezado en varios sitios ensayos para lograrla, y tengo esperanza en ellos, pero hasta que no lo veamos no lo sabremos. Recordemos que hay infecciones para las que aún no hay vacuna y llevamos años y años estudiándola, como el VIH. Tampoco sabemos si las vacunas para esta pandemia tendrán efectos adversos, si una vacuna no es segura no tiene sentido usarla. ¿Será eficaz? ¿Estimulará el sistema inmunitario? Necesita tiempo e investigación. Una vez que sepamos que una vacuna es eficiente a pequeña escala hay que investigar con tiempo a gran escala”. ¿Fechas? “No puedo decirlas”, reconoce ella, que añade que cree que “hasta 2021, imposible".