Maquillaje, horas frente al espejo y mil potingues: las romanas tampoco escatimaban para estar divinas

Viene mucho por Fin de Semana con Cristina un hispano-romano que siempre nos pretende contar lo poco que hemos cambiado desde los tiempos de la Roma antigua. Y esta vez nos quiere hablar de la cosmética, que parece ser ya se utilizaba mucho en la antigua Roma. Él es Paco Álvarez, autor de “Mitomorfosis”, quien explica que “eran muy de ponerse guapas las romanas”: “Fijaos si eran de arreglarse y pintarse que incluso el poeta Ovidio escribió un libro, que se conserva, sobre el arte de ‘ponerse guapa’, lo único es que, según parece, las romanas, a diferencia de las mujeres de ahora, tardaban mucho en arreglarse. Así lo dice Terencio, el autor del siglo II a.C., ¡hace 23 siglos!: ‘Ya conocéis cómo son las mujeres, un año para arreglarse y para peinarse’. Afortunadamente, esto ya no sucede”.

¿Y las romanas se maquillaban mucho? Álvarez detalla que “parece que sí” ya que “en general, y como ahora, la moda en maquillaje iba más por el ‘look’ natural, que parece cuesta muchísimo maquillaje en conseguirse. El ‘look nude’ (del latín nudus, desnudo) se consideraba un signo de juventud, algo que entonces resultaba muy atractivo en las mujeres. Los ojos ideales, desde el punto de vista romano, eran grandes y con largas pestañas. Plinio el Viejo escribió que las pestañas se caían por practicar demasiado sexo, así que para las mujeres era importante mostrar su castidad mediante unas largas pestañas, para lo que se usaba sobre todo khol, cosmético que ya se usaba hace unos 5.500 años”.

Y además se pintaban los ojos y se daban sombra, como comenta el escritor: “Con una mezcla de khol y antimonio se dibujaba la línea de los ojos, mientras que con polvo de malaquita o azurita podía aplicarse una sombra de ojos verde o azul, respectivamente. Las cejas Las cejas se preferían oscuras y finas. Se oscurecían con tinte y se depilaban con pinzas desde el siglo I a.C., también usaban colorete y lápiz de labios, hecho con cochinilla y también se pintaban las uñas”.

Es más, también usaban cremas de belleza: “Una de las más populares incluía en su composición sudor de lana de oveja. Antes de que digáis que ‘qué asco’ os informo de que eso exactamente es la lanolina, ingrediente de la inmensa mayoría de las cremas que se usan todavía, pero que dicho así ‘lanolina’ no nos da tanto repelús. Por cierto, que la queratina que también usamos ahora mucho en champús es una proteína que se extrae del pelo, uñas, cuernos y pezuñas de animales variados. Así que, aunque ahora las cremas de belleza vengan en frascos de superdiseño con nombres franceses, se anuncien a tutiplén en las revistas más de lujo y cuesten un riñón, que sepáis que contienen las mismas porquerías que hace dos mil años, y que debe de ser que funcionan, porque si no, ya se les habría ocurrido algo nuevo o por lo menos no tan asqueroso”.

Tanto potingue había que guardarlo, claro, y para ello estaban los frasquitos bajo llave en lo que sería algo parecido a un tocador: “Ovidio decía que ‘El arte solo embellece el rostro de las mujeres si nadie ve sus secretos’. Mientras que Marcial, nuestro primer humorista, de Calatayud y más socarrón comentaba sobre una amiga suya que se pintaba ‘de más’ lo siguiente: ‘Tu rostro, Gala, reside en un centenar de frasquitos; la cara que nos muestras no duerme contigo’. Afortunadamente, creo que ya nadie se maquilla en exceso ¿verdad?”

Así que parece que en esto del maquillaje no hemos cambiado mucho, pero como parece que aún no ha convencido a Cristina Paco volverá otro día para contarnos más cosas de romanos.