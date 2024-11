La madre de Cristina reacciona a un estudio sobre el proceso de envejecer: "Casi me da una depresión... ¡que esto no es para tanto!"

A medida que pasan los años se van notando los achaques propios de la edad. Son varios los factores que nos indican que los años no pasan en balde. En Fin de Semana tratamos de responder a la pregunta... ¿a qué edad podemos decir que somos ancianos?

Un estudio publicado en la revista Nature y liderado por investigadores de la Universidad de Stanford se ha puesto manos a la obra para tratar de dar respuesta a la cuestión. Y la conclusión principal, el titular de esta investigación, es que hay dos momentos clave en la vida en los que hay un antes y un después: los 44 años y los 60. Ahora explicamos el por qué pero esta conclusión llega después de analizar las moléculas y el microbioma de cien personas a lo largo de varios años y en diferentes tramos de edad...

Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que el envejecimiento no es gradual. Es decir, que no se envejece poco a poco, sino que hay esos dos momentos clave en la vida que son determinantes.

A partir de los cuarenta, dicen los expertos, el metabolismo comienza a sufrir cambios y las personas ya no toleran igual ni el alcohol ni la cafeína ni las grasas. Al llegar a la cuarentena, comienzan los problemas cardiovasculares, el envejecimiento de la piel y de los músculos y las mujeres empiezan a padecer los primeros signos de la premenopausia.

¿Y a partir de los 60? Comienza entonces un desgaste importante del sistema inmunitario, aumento de los problemas renales y también una progresiva neurodegeneración, como los problemas de memoria.

Sobre todos estos datos se ha pronunciado la matriarca de Fin de Semana, Ingeborg Schlichting, que afirmaba: "Casi me da una depresión. Qué grave lo pintáis todo... ¡que no es para tanto! Así no podemos enfocar las cosas. Si dices que envejeces con 40 y 60 años... ¿Qué pasa conmigo, con 87?" aseveraba rotunda.

La madre de Cristina no suele dejar a nadie indiferente en sus intervenciones y este domingo ha querido compartir algunas lecciones que ha aprendido en estos años: "Se trata de la actitud que tienes. Nunca hay que vivir en el pasado. Hay que vivir el momento y afrontar con optimismo el futuro" decía la alemana en su participación dominical.

Algo que confirmaba Pedro Martínez, el psicólogo de cabecera de Fin de Semana: "Las neuronas se reponen continuamente durante toda la vida, en función de las actividades y de la actitud que tengamos" . Leer, escribir, estudiar idiomas, independientemente de la edad, es fundamental para mantener el cerebro y el corazón entrenados.