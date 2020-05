Los suplementos que hay que tomar contra el virus

Carmen Candela ha explicado que “hay evidencias científicas importantes que nos animan a, aparte de una dieta adecuada, tomar suplementos vitamínicos que son inmunomoduladores, potencian el sistema inmunitario”.

Los más importantes son, relata Candela, “la vitamina D, que existe evidencia de que mejora el sistema inmunológico porque es inmunomoduladora. Sabemos que se absorbe por el sol, recomiendo D3. Además, en gente mayor se sintetiza peor. Por norma a mis pacientes les pido su nivel, y en estos momentos de confinamiento recomiendo un suplemento por dosis grandes porque es improbable que te contagies con ella. Lo ideal sería: primero análisis y luego ajustar la dosis a cada persona”.

Otra que recomienda es el zinc: “Es un mineral esencial y sirve para regenerar tejidos celulares, además mantiene la salud del pelo, el piel y las uñas, y también es clave para fortalecer las defensas del sistema inmunitario. Está en el marisco (aunque no se pueda tomar a diario), los frutos secos y la vitamina C en dosis grandes. Incluso hay compuestos que mezclan el zinc con la vitamina C porque se absorbe mejor. Y para los deportistas también es genial”.

La tercera es los omegas: “Tomar omega3 es fantástico porque disminuye el proceso inflamatorio, esencial en este momento porque hay grandes tormentas inflamatorias”.

“Animo a los oyentes a una dieta muy equilibrada porque estoy viendo aumentos de peso de entre 3 y 5 kilos en el último mes y medio”, avisa Candela: “Vamos a intentar cuidarnos con la comida: huevos, brócoli, quinoa, aguacate, todo muy rico en omega3, también legumbres… y aparte, tomar estos nutrientes. Omega3 y 6 es lo ideal”, finaliza.