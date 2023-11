Lolita Flores cumple el sueño de su madre en 'Poncia': "Ella me dejó el camino hecho"

Cuando el director del Teatro Español, Miguel Narros, propuso a la gran Lola Flores meterse en la piel de la criada Poncia en el montaje de ‘La casa de Bernarda Alba’, la Faraona tuvo que rechazarlo. Y eso que se había aprendido las líneas en tan solo dos días. Decir ‘no’ a este papel supuso a Lola Flores un disgusto. ‘La Faraona’ sentía un gran amor por Lorca. Una pasión que transmitió a su descendencia. Y todo tiene sus frutos.

La primogénita de La Faraona, la cantante y actriz Lolita Flores, asume estos días ante el público el papel lorquiano que su madre no pudo hacer. Hasta el próximo 3 de diciembre, el Teatro Español acoge ‘Poncia’, un monólogo dirigido y escrito por Luis Luque: "¡Ella no lo hizo porque tenía que hacerlo yo!" explicaba la actriz en Fin de Semana, este domingo. "Luis me dijo ¿lo hacemos? Y le dije: P'alante".

Lolita Flores maneja el escenario como pocos artistas: Canta, baila y actúa en distintos registros, se mueve cómodamente en la comedia y también en el drama. Y esta : "Poncia lo sabe todo. Es el ama de llaves del corazón de todas. Lo sabe todo... pero calla porque la señora (Bernarda Alba) le impide hablar". La obra, que es un monólogo, arranca tras la muerte de la pequeña Adela, la menor de las hijas de Bernarda, que termina acabando con su vida por un problema de amores. Se trata de una de las obras cumbre de Federico García Lorca, un autor que ha acompañado a los Flores desde su infancia: "La he leído una vez y la he visto varias veces".

"Yo salgo al escenario a hacer Poncia desde Lolita Flores. Tener ramalazos de mi madre es normal, me ha parido. Aprendí de ella la disciplina y el amor que tenía a su trabajo. Pero a la hora de salir al escenario sale Lolita Flores. No sale Lola Flores".

'Poncia' se representa en el Teatro Español hasta el próximo 3 de diciembre, y la acogida, afirmaba en Fin de Semana, está siendo "maravillosa. Está prácticamente lleno todos los días. Estoy feliz".

U no de los sueños por cumplir de Lola Flores fue dar vida a un personaje lorquiano sobre el escenario. Lolita tiene claro con qué sueña a estas alturas de la vida: "Sueño día a día con tener salud. Y levantarme todos los días dando gracias a Dios por tener la familia que tengo. Y que la gente siga yendo al teatro a verme".

