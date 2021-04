“Llevo 72 años cantando y con ganas de mucho más. Amo los escenarios, sin ellos no puedo vivir”

Toda una vida escuchando sus canciones y quién nos iba a decir que íbamos a vivir una pandemia mortal, la peor de este siglo: “Hemos tenido que vivir lo que en nuestra vida jamás esperábamos vivir”, reconoce Pablo Milanés, de hecho su canción ‘Esperando un milagro’ es, como dice su autor, un epílogo musical de todo lo que estamos padeciendo y sintiendo en este ultimo año en el que la pandemia nos ha cambiado la vida a todos.

Es muy especial y, además, tiene una estructura musical y una temática que es como una oración, un ruego, una súplica que invita a meditar sobre el futuro: “Lo advierto antes de cantarla y creo que es en forma de misa y advertencia hacia los ciudadanos de lo que puede pasar y si estamos cumpliendo realmente con lo que las religiones han dicho porque en estos tiempos creo que se reza más que se piensa. Rezan por la vida y la supervivencia y es normal porque lo que vivimos es inexplicable y puede sorprender a cualquiera donde sea, se nos puede morir alguien en cualquier momento, yo mismo he sufrido muchas muertes cercas que me han dolido. Creo que el planeta está viviendo así y por eso quise hacer una referencia a la religión y al Padrenuestro en particular, la oración más popular dentro de la religión católica”.

La música nos está sirviendo durante todo este tiempo de remanso, de refugio… ya lo hizo durante el confinamiento y lo sigue haciendo, la música es buena para todo como reconoce el artista: “Sí, y pienso que hay que darle más espacio, sin temor al contagio. Hay que esperar a que la gente se recree más en ella porque además siempre ha sido un sosiego para el espíritu, y ahora más”.

Milanés lleva, además, 72 años de carrera, de hecho empezó con 6 años y no ha parado desde entones. Fue su madre la que use empeñó en que fuera cantante y de hecho el disco está dedicado a ella: “A mi madre, que me obligaba a cantar”. Y ahora sumamos ya la friolera de 54 discos “entre colaboraciones y discos míos”, y entre todos ellos hay una canción que sigue siendo una de las más reconocidas de Pablo Milanés: ‘Yolanda’. “Tengo otras canciones que amo mucho, incluso algunas a las que amo más que a esta, pero debo reconocer que ‘Yolanda’ se me ha ido por encima, me han querido más que a mí y es inevitable cantarla por todas partes”.

Hay éxitos que le han acompañado durante toda su carrera y que el público espera que interprete en cada concierto pero, ¿se ha llegado a cansar de alguna? “No, para nada, ninguna canción. Cuando hago una canción la amo para siempre, la puedo cantar en cualquier momento y sin problema. Cuando has tirado muchos papeles y llega la versión definitiva es la que amas y siempre querrás cantarla”.

Y pasa el tiempo y su voz sigue sonando portentosa, ¿cómo lo hace? El artista reconoce que no se lo explica: “Tengo las cuerdas vocales limpias, sin problemas. He abusado un poco en algunas etapas, pero nunca he fumado y eso es importante. Un médico me dijo ‘el cigarro o la voz’, y escogí la voz. Jamás he vuelto a fumar desde hace 50 años y eso fue determinante. El cigarro me hacía más daño que la bebida, así que dejé de fumar, ya tenía nódulos en las cuerdas vocales”.

En el escenario Pablo Milanés también está muy feliz porque se ve “muy bien”: “Me siento genial, el público todavía mantiene esa relación mágica entre la canción y yo y ellos y es fabuloso lo que se produce ahí. Me doy con un canto en el pecho porque creo que hay pocos artistas que disfruten tanto como yo en el escenario viendo el silencio, la atención y el aplauso del público”.

‘El breve espacio en que no está’ es otra de esas canciones con las que lleva conviviendo décadas y que a la fuerza tienes que querer pero, ¿cómo ha evolucionado Pablo Milanés en todos estos años? Porque el tiempo nos hace a todos más reflexivos y él tiene “la virtud de tener un espíritu joven y comunicarme con la juventud, algo fabuloso porque llego a los lugares y los jóvenes me dicen ‘yo te escucho y mi madre y mi abuela también’, y eso es maravilloso, poder estar en el gusto de todas las generaciones”.

Milanés se encuentra bien pero debe cuidarse mucho por su edad y más porque aún no le han vacunado: “Tengo 78 años, un riñón trasplantado y muchas cosas que reclamar. Sin embargo no me han llamado aún para vacunarme y debo tener mucho cuidado, y cuando voy a actuar tengo un cuidado extremo. Muy pocas actuaciones pero las voy haciendo porque me complacen mucho, sin el escenario no puedo vivir”.

La gira que está llevando a cabo ahora es especial por el momento tan difícil que vivimos y el nombre de la misma es evocador, ‘Días de luz’: “A eso es a lo que vamos y buscamos, a buscar los días de luz que hemos perdido y a ver si logramos reconquistarlos con la voz y las canciones, con la alegría que produce un escenario y disfrutar de la música”.

Además tenemos la suerte de que España también es su hogar y pasa largas temporadas aquí: “Cómo no, por todo el país. Con muchísimo amor y con nuevos proyectos en marcha porque no paro, tengo proyectos que no puedo relevar y son sorpresa que van a ser maravillosos”.

¿Qué espera Pablo Milanés del futuro? “Creo que esto servirá para unirnos más, lograr la paz definitiva en el planeta, lograr el amor entre los seres humanos y, sobre todo, equiparar la igualdad entre mujeres y hombres, la educación, la salud, la convivencia, la equidad, cero al racismo… esto nos ha enseñado que somos débiles, que no somos nada y podemos morir lo mismo el millonario que el pobre. Nos tiene que enseñar algo positivo y eso es lo que yo espero”.