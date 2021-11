Las autolesiones en menores se disparan tras el confinamiento

Un 246% es el porcentaje en el que se han disparado las autolesiones en menores. Un aumento que se ha producido tras la pandemia. Son datos de la fundación ANAR. La doctora Carmen Candela y el psicólogo Pedro Martínez han estado en el Fin de semana con Cristina para aportar claves sobre estas cifras. “Estamos teniendo desde hace un año consultas de niñas jóvenes, entre 13 y 16 años, con autolesiones”.

Pedro Martínez señalaba cómo son estas lesiones en las menores: “Pequeños cortes que se hacen las niñas en muñecas, muslos, brazos que llegan a sangrar… no tienen intención de suicidio pero sí hemos visto que hay cierta correspondencia. En los chicos se dedican a dar golpes o puñetazos contra las paredes. Son personalidades incapaces de gestionar emociones y para poder aguantar se infringen este tipo de lesiones para calmar la ansiedad”. La doctora Candela, especialista en trastornos de alimentación, indicaba la importancia de preguntarse qué puede estar fallando en el sistema que motive estas cifras. “El joven siempre se ha caracterizado por el idealismo y hemos perdido algo por el camino. Me preocupa por qué está sucediendo esto, por qué hemos vaciado a la vida de contenido, por qué no educamos en valores”.