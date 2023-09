Un juglar del siglo XXI convierte en cuentos la memoria de los más mayores

Si tendría que explicar a un marciano mi profesión, la de periodista, hay una definición que siempre me ha encantado: “contador de historias”. Un título, que le viene como anillo al dedo a nuestro siguiente invitado. El se define como “cuentista andariego” porque cuenta historias desde que era pequeñito. Dice que su abuela no le contaba muchas y su madre solo se sabía dos. Quizá de ahí viene su afición por contar historias. Algunas para entretener, otras para salir de un apuro o incluso para conocerse más.

Este juglar del siglo XXI ha contado cuentos por toda España. Lo hace en festivales, en bibliotecas o donde sea. Aunque si tiene que elegir un lugar...se queda con los pueblos. Se llama Diego Magdaleno y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana. Ha explicado que, en su niñez, su abuela no le contaba cuentos. Su madre trabajaba muchas horas... pero algún cuento caía de vez en cuando: "Yo los buscaba dentro. Para que mi hermano se quedara dormido por la noche y me inventaba historias". 18 años contando de manera profesional historias por distintos puntos de nuestro país. Es un juglar de los tiempos modernos. Diego se recuerda como un niño muy tímido pero apareció en su vida una forma de dejarla a un lado: "Siendo joven, en el instituto, empezamos un grupo de jóvenes del pueblo a querer hacer cosas para el pueblo. Un día, en una reunión, el blibiotecario preguntó quién querría contar cuentos. Y yo levanté la mano y me vi en la biblioteca de mi pueblo contando cuentos para los demás. Y la timidez desapareció. Ya no hablaba de mí. Hablaba de otros personajes e historias. Y le empecé a coger el gustillo".

Casi 20 años después, Diego Magdaleno tiene un público predilecto. Los más mayores. Diego viaja por distintos pueblos de España. Y se reúne con los más longevos para que le cuenten relatos de su infancia o juventud. Y después... les sorprende contándoles su propia historia como si fuera un cuento: "Los confeccionaba con los recuerdos que me habían dado. La cara que tenían de asombro y gratitud nunca la había encontrado hasta ese momento en ningún público de cuentos. Descubrí que este formato emocionaba y ponía en valor nuestro pasado. Es una forma muy bella de viajar al pasado". Y reconocía alegre: "Sin duda, el que más disfruta ¡soy yo!". "En el cuento", relataba, "hay siempre una parte de realidad y otra de ficción".

Y en Fin de Semana hemos sido tan afortunados que el juglar Diego Magdaleno nos ha dedicado un cuento improvisado:

"Había una vez decenas y decenas de personas que pusieron la radio para entretenerse,

pero escucharon a un cuentista que hablaba de la memoria de la gente,

de abuelas y abuelos que contaban el pasado.

Al día siguiente, en la radio se contó

que las calles de los pueblos se llenaron de jóvenes buscando ancianos para escuchar sus historias".

