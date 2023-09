Juanma Castaño confiesa a Cristina López Schlichting qué sintió al no poder decir que había ganado

Ganó y además hizo historia en el programa al ser el primer concursante en empatar. Y es que esa edición de Masterchef Celebrity se saldó con la victoria de Juanma Castaño y Miki Nadal, que, además de llevarse el primer puesto, se llevaron una gran amistad que pasean de vez en cuando por los medios y las redes sociales cada vez que tienen la ocasión.

Ambos comunicadores demostraron que en un programa tan duro donde la presión te pone al límite no solo cuando cocinas de forma individual sino en los exteriores con el cocinado en equipo, momento en el que debes quedar como buen compañero, como buen trabajador que no te escaqueas y como buen cocinero, además.









De esa experiencia y de su triunfo en Masterchef Celebrity hablaba este domingo Juanma Castaño con Cristina López Schlichting en Fin de Semana, "en el supermercado las señoras me preguntaban qué llevaba en el carro de la compra y qué iba a cocinar. Me cogieron como referente y a mí me daba mucha vergüenza, ahí sí me consideraba un impostor porque esas señoras cocinaban mucho mejor que yo".

El director de El Partizado admite que del deporte que más habla cada día ante el micrófono de COPE no le atrae para ponerse las botas y dar al balón "el fútbol no me atrae para jugar, prefiero ir con la bici y subir el puerto", confiesa.

Una experiencia laboral muy dura y divertida a la vez

En Masterchef "me lo pasé muy bien, pero fue una experiencia laboral muy dura, muy dura" confiesa sin rubor Juanma Castaño que admite que "tuvo platos que eran una vergüenza".

No esperaba ganar, "me metí para dos semanas, tres semanas y estuve tres meses" y compaginarlo con el programa diario en la radio era complicado y agotador "había días que trabajaba muchísimas horas".

Pero eso no fue lo peor, lo que se le hizo cuesta arriba fue "mantener el secreto. Yo acabé de grabar el 31 de julio y el programa acabó de emitirse en diciembre. No podía contar nada".

Son las condiciones que impone la dirección del programa televisivo y eso le hizo a Juanma tener un sentimiento muy profundo. Así lo contaba este domingo en Fin de Semana.

Ante la presión que sufría en la radio, Juanma adoptaba la misma posición sobre todo con Paco González, "agachaba la cabeza y no le daba conversación a Paco, no le decía nada".

A lo largo de la entrevista, en la que el comunicador de El Partidazo ha repasado otros aspectos de su vida profesional y personal, no ha podido olvidar a la leyenda, al gran Pepe Domingo Castaño. Juanma confiesa que "cada vez que veo una foto, un vídeo o cualquier cosa suya, no me puedo creer que no lo vaya a ver más. Pensar que no voy a volver a tener esos momentos de radio con él, me mata". Además ha reconocido que él le enseñó a que "abrirse en canal delante del micro es bueno. Es mejor ser tú con todas tus imperfecciones, que impostar".