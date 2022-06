Jaime Peñafiel, 'Alto y claro': “A Juan Carlos I le dijeron que Carmen Calvo había decidido que se debía ir"

Jaime Peñafiel no sólo cuenta con 90 años, buena salud y una longeva carrera periodística, sino toda una serie de anécdotas. Sombras que el propio escritor asegura que ha querido “iluminar” en su nueva novela 'Alto y claro. Los secretos que nunca he contado', que presenta tanto en la Feria del Libro como en Fin de Semana de COPE con Cristina López Schlichting. “Llegar a los 90 años es muy jodido”, confiesa el periodista. “Es una llegada terrible, es la última década de un hombre, y más vale. Yo soy alegre, pero entrar en 90 es duro, es que es un tope”.

Y es que Peñafiel pasó por un momento de salud muy delicado en el que el Covid le tuvo, como él mismo apunta, cara a cara con la muerte. “Yo tuve tiempo de reflexionar sobre la muerte porque la vi, hasta el extremo de que le dije a Carmen que dejara la ventana abierta que me iba con el día”. Asegura que con el Covid estaba muerto, “me daba pena Carmen cogiéndome de la mano y llamando al médico. Sabía que me moría, y los que se mueren de Covid no sienten nada, sólo me mantenía vivo la fiebre. Es una experiencia de la que sales favorecido”.