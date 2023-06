Inés Doménech, médico forense y autora de novelas: "Lo que no se olvida nunca son los niños"

Las historias de crímenes tienen algo de hipnótico. Prueba de ello son las múltiples series y novelas que en los últimos años colman librerías y triunfan en las plataformas.

¿Quién no se ha imaginado ser un policía que resuelve un rompecabezas criminal en el último minuto? Hay quien se fijaba en otro personaje de esas ficciones. Un personaje que suele estar en un segundo plano pero cuya labor es crucial en estos casos.

El trabajo de los médicos forenses permite conocer detalles tan relevantes como cuánto tiempo lleva muerta la persona. Qué comió antes de morir. O si se defendió o no, en caso de que fuera un ataque. A caballo entre la medicina y la labor policíaca, estos profesionales escrutan los cadáveres en busca de cualquier señal que pueda arrojar luz en una investigación. Inés Domenech del Río es médico forense con 30 años de experiencia. Desde 2020 dirige el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Y además, saca tiempo para escribir novelas en las que cede el protagonismo a sus compañeros de profesión. Acaba de escribir su segunda novela, ‘Cicatrices en el hielo': "Quería reflejar nuestro trabajo y el sufrimiento de esa víctima. Me relaja escribir y me gusta transmitirlo en la literatura". La doctora reconoce el auge que está teniendo la novela negra y la gran acogida por parte del público, pero notaba algo: "El forense es un personaje muy lateral... no se desvelaba nuestro trabajo. Nuestro trabajo, en un asesinato u homicidio, es fundamental. Estamos en el levantamiento,sacamos todos los indicios que hay en el cadáver para después hacer la autopsia. Ese trabajo, que se realiza de forma estrecha con la Policía, veía que no estaba bien reflejado. Y dije, voy a escribir una novela donde la protagonista sea una médico forense, una mujer". El trabajo forense, explicaba la doctora, es muy complicado y supone muchas horas. La doctora ha relatado en los micrófonos de COPE su experiencia como médico forense y confesaba lo que nunca ha olvidado: "Lo que más me impacta son los niños. Tengo hechas autopsias de niños que hice hace años, casos de maltrato o de abusos sexuales. Todo impacta... pero todos los niños que he visto los recuerdo".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Paufeel, Paula Monreal, que elabora deliciosos platos sin gluten ni azúcar.

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado