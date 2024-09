¡Increíble pero cierto! Richard Gere y Julia Roberts no tenían química tras las cámaras de una de las películas más románticas de la historia

En poco menos de un mes 'Pretty Woman' cumple 34 años de vida. Pocas personas han esquivado el fenómeno televisivo... aunque las hay. Se trata de una de las películas del género romántico más famosa de todos los tiempos.

Las cifras hablan por sí solas: se ha emitido en televisión en abierto en España en 31 ocasiones, como recordaba Laura Rubio. La primera vez fue el día 2 de enero de 1994 y más de diez millones de personas se reunieron ante la televisión para ver a Julia Roberts y Richard Gere profesarse amor eterno en una historia que muchos ven como un cuento de hadas.

La sorpresa ha saltado cuando el galán más galán de Hollywood ha reconocido, en la Mostra de Venecia, que durante el rodaje de la cinta no tenía química con su compañera de reparto, Julia Roberts. Algo que confirma la gran capacidad interpretativa de estos actores.

Laura Rubio ha buceado en las curiosidades de esta historia de amor inmortal. En un principio el guion no era tan ingenuo ya que Vivianne, a quien da vida Julia Roberts, era en un principio una prostituta con problemas de drogas: "No solo eso. No tenía final feliz. Se rumorea que, en el guion original, Vivianne termina muriendo. Pero Disney intervino" ha explicado Rubio.

Una de las curiosidades que más ha sorprendido al equipo es que el equipo de rodaje tuvo que hacer cosquillas en los pies de Julia Roberts para que la artista pudiera reírse de forma creíble en una de las escenas más icónicas de la historia.

En un principio el título pensado para la cinta no era 'Pretty Woman' sino '3.000 dólares', el dinero que pactan Vivianne y Edward, el personaje de Gere, y que da lugar al desenlace de la historia: "Mucho más frío... pero creo que habría funcionado" opinaba la directora del programa.