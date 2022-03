“Hoy lo más usado para navegar por Internet es Chrome, pero hace demasiado seguimiento de tus datos”

Hace unos años la única opción viable para navegar por internet era usar Netscape y, poco después, Internet Explorer, propiedad de Microsoft. Pero la tecnología avanzó y otros empezaron a tener más presencia: Firefox, Chrome, Opera, Safari… y se fueron haciendo poco a poco con más mercado.

Al final ha habido tantos cambios que Explorer no solo perdió la batalla de ser el más usado sino que sus fallos de seguridad llegaron a hacer que gobiernos como el de Francia o Alemania desaconsejaran su uso a los ciudadanos. Hoy Explorer está desaconsejado incluso por la propia Microsoft, que en cambio pide que se use Edge. Y aun así Edge no es el navegador predominante: hoy en día el más usado es Chrome pero, ¿es el más seguro? ¿Cuál es el mejor para navegar por internet? La respuesta la tiene, cómo no, Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, y la da en Fin de Semana con Cristina: “Internet Explorer perdió el monopolio y hasta los gobiernos de Francia y Alemania desaconsejaron su uso. Hoy Chrome es el más usado y es el que mayor compatibilidad tiene con todas las webs y los estándares, pero no me gusta que hace demasiado seguimiento de tus datos”.

¿Cuántos navegadores hay? “Muchos”, asegura Stella; “pero solo unos pocos son los más famosos: Microsoft Edge, conocido como Edge. Mozilla Firefox, conocido como Firefox. Google Chrome, conocido como Chrome. Safari, propiedad de Apple. Ópera, de Opera Software, empresa noruega”.

Lo curioso es que, en España, la administración pública requiere Explorer para navegar correctamente por sus webs: “Así es”, afirma Stella, “sigue muy por detrás de lo que debería ser la seguridad garantizada. Por desgracia la única forma de garantizarnos que nuestras gestiones se hacen bien es usando Explorer, es la tecnología con la que ellos trabajan”.

Entonces, ¿qué navegador es el mejor hoy en día para trabajar? “El más usado es Chrome, lo usa el 64,9 %, seguido por Safari, Edge y Firefox. Como decíamos, es el que mejor cumple con los estándares de seguridad y es capaz de leer las principales webs de todo el mundo. Firefox ha caído mucho aunque en su momento tuvo gran éxito por ser de código abierto, es decir, que cualquiera con conocimientos de informática puede contribuir con su desarrollo, y de hecho cada pocos días aparecen nuevas actualizaciones”.

Al igual que Explorer perdió el monopolio, ¿podría perderlo Chrome? ¿Podría surgir otro nuevo que le sustituyera? “Podría, de hecho en el futuro podríamos estar todos en Meta y no usar Chrome, es una posibilidad, pero esto requiere tiempo”, termina la experta.