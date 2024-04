La historia de Supersubmarina: cómo un accidente frenó su prometedora carrera musical y sus vidas

Eran las 8 de la mañana. Asomaban los primeros rayos de sol de ese domingo 14 de agosto de 2016. Un grupo de amigos regresaba a su pueblo, a Baeza, en un monovolumen. Como en la mayoría de pueblos de España por esas fechas, eran fiestas y estos chicos, que rozaban la treintena por aquel entonces, querían llegar a pasar el último día de feria con su familia y amigos. Venían de Cullera, del Medusa Festival. Habían conducido, por turnos, toda la noche. Y, de repente, todo se paralizó. Un choque frontolateral, contra una furgoneta de reparto de pan, impidió que llegaran a su destino. Solo había un pitido...

Y, a partir de ahí, silencio. Un silencio que ha durado 8 años. Hasta ahora. Ese momento supuso, no solo el cambio radical en las vidas de este grupo de amigos, también fue el frenazo en seco de una de las carreras musicales más prometedoras de los últimos años. Porque sí, ese grupo de amigos era también uno de los grupos más punteros de la música española: Supersubmarina. ¿Qué ha pasado en estos 8 años después del accidente? ¿Cómo es ahora la vida de estos cuatro amigos y compañeros?

La de Supersubmarina es una historia sin duda emocionante, de superación y también de muchas sombras, las que ha habido durante estos 8 años de absoluto silencio. Mucha gente ha estado preguntándose qué pasaba con ellos sin respuesta. Este fue un accidente que impactó a toda una generación que ha crecido con su música. El periodista Fernando Navarro ha hablado con ellos y ha publicado un libro que se titula 'Algo que sirva como luz' en el que relata todo lo que ha ocurrido y cuenta cómo es ahora Supersubmarina...

Familias que vieron cómo su vida cambiaba aquel 14 de agosto. Porque todos ellos, los 4 integrantes, Jose (Chino), Jaime, Pope y Juanca, tuvieron graves secuelas. De hecho tres de ellos se debatieron entre la vida y la muerte. Contar su historia, reconoce Supersubmarina, les ha servido como una terapia grupal. Les ha vuelto a unir tras años difíciles en su relación. Y es que es cierto que había muchas secuelas físicas que contaremos ahora, pero las psicológicas han sido aún peores. Lo tenían todo en ese momento. Estaban triunfando, siendo el grupo más solicitado en los festivales de todo el país... Habían hecho hasta conciertos fuera de España... ¿Y cómo se gestiona el pasar del todo a la nada? Uno de los que más ha sufrido ha sido Jaime, el guitarrista de Supersubmarina. Su depresión llegaba a unos límites desoladores. Parte de culpa de aquel estado mental tuvo que ver su estado físico y es que, a Jaime le han tenido que operar durante estos 8 años más de 30 veces la pierna. Una rotura de tibia y también del bazo, influyeron en una infección gravísima. De hecho en muchos momentos estuvieron a punto de amputársela. Jaime entró al hospital muy grave. Igual que Chino y Juanca. Estaban entre la vida y la muerte. Juanca, el batería del grupo, llegó también con un fuerte golpe en el abdomen. Incluso con una herida que también le afectaba a la vena ilíaca. Además una infección en los pulmones le mantuvo casi 50 días ingresado en Cuidados Intensivos. Cuando salió, se encontró con la realidad.

Y, ¿qué pasa con Chino? El vocalista y compositor de la banda... Pues él es el que más difícil lo ha tenido. Y lo sigue teniendo... Entró más muerto que vivo al hospital. Iba durmiendo en el coche cuando ocurrió todo. Sufrió un traumatismo craneoencefálico muy muy grave que le mantuvo en coma un mes. Solamente podía mover los ojos cuando despertó. Todo lo que se cuenta en el libro sobre este asunto es muy muy duro. Para empezar cuenta que tuvo que volver a aprender a caminar, a lavarse los dientes... A absolutamente todo.Un proceso muy duro para Chino, proceso que aún no ha acabado. Las secuelas han sido brutales...Los médicos dicen que es un milagro que esté vivo. A partir de ahí, una de las cosas más duras de todo lo que ha contado Chino, es que no recuerda nada. No recuerda subirse sobre un escenario, no recuerda sus triunfos, sus giras, sus conciertos... Se ha vuelto a conocer a sí mismo por Youtube. Ahora ve los vídeos y comprueba que eran muy buenos sobre el escenario. Pero en el caso de Pope, no pudo verse ni escucharse hasta pasado mucho tiempo

¿Y ahora qué? Es la pregunta que más le han hecho a Supersubmarina después de romper su silencio... ¿Es factible un regreso de la banda? Pues es lo que todo el mundo se pregunta sin atreverse casi a verbalizarlo por no meter presión a Jose, Juanca, Pope y Jaime. Aunque ellos ya cuentan con ello y en realidad, es algo que les motiva y que les hace sentirse queridos, el calor de la gente, el deseo de recuperación. Todos saben que aún queda camino, especialmente a Chino. Pero no les falta voluntad.

Pues de momento empiezan su camino de regreso con este libro, 'Algo que sirva como luz' y con el lanzamiento de un nuevo disco pero eso sí, de sus maquetas, de sus inicios, de material inédito que no había visto la luz. Es pronto aún para volver a pensar en los escenarios y en grabar discos.