La hija de Manolo Escobar: "Hay enfermos de Alzheimer que solo recuerdan las canciones de mi padre"

El próximo mes de octubre se cumplen 10 años de la muerte de una de las voces y personalidades más queridas de nuestro país. Manolo Escobar ha dejado un legalo musical difícil de igualar. Siempre cantó "no para hacer dinero, ni famoso, sino para ver feliz a la gente". Así lo ha asegurado su hija Vanesa, que este domingo ha pasado por los micrófonos de COPE: "A él le debo toda mi felicidad. Bueno, el 50%. La otra a mis dos hijos". Manolo Escobar tiene dos nietos, Marta y Manuel, un pequeño de ocho que tiene Síndrome de Down: "Se sabe todas sus letras. Le pongo sus películas y canciones y le encanta. Cuando vamos de viaje siempre está pidiendo al 'Yayo'". Aunque Manuel no llegó a conocer a su abuelo, Vanesa tiene claro que habrían tenido una relación muy especial: "Tenía una conexión especial con las personas con capacidades especiales. Últimamente me escribe gente por redes sociales que tienen familiares con Alzheimer y que lo único que recuerdan son canciones de Manolo Escobar".

Vanessa tiene un proyecto entre manos y es conseguir crear un Museo en homenaje a su padre: "Mucha gente me sigue viniendo a la casa de Benidorm porque quieren hacerse una foto en el lugar en el que él vivió. Me escriben por redes para saber dónde pueden dejar flores para él". Explicaba Vanessa que ella tiene las cenizas de su padre y de su madre: "Mi padre quería que se tiraran sus cenizas al Camp Nou. Pero mi madre le dijo que no".

Recordaba la descendiente del cantante la faceta de coleccionista de su padre, una colección que tuvo que vender en parte para superar un terrible bache económico, en los 80 y que llevó al artista a pensar en quitarse la vida: "Se asoció con un señor que se supone que era amigo suyo y montó una fábrica de vaqueros... y la fábrica quebró. Mi padre de negocios nunca ha entendido nada. Y había firmado un aval voluntario que quiere decir que si la empresa fracasa, tú respondes con tus bienes personales. A mi padre le embargaron todo. Y aún así, seguía debiendo 100.000.000 de pesetas".

A lo largo de su carrera Escobar, que nació en Almería, grabó 80 discos. Pero, relataba su hija, nunca compuso una canción.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

