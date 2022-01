“Hemos sido claves en el nacimiento de EE.UU., desde nuestros pastores hasta los payasos”

España es un gran país. Somos protagonistas en casi todos los episodios de la historia por motivos muy diversos. Y lo comprobamos, por ejemplo, en una de las más míticas zonas de Estados Unidos. Lo hacemos gracias a Mario Garcés que, aparte de ser diputado por el Partido Popular, es jurista, inspector de Hacienda, actor y escritor, y además ha escrito ‘La huella española en la Ruta 66’.

Garcés ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde ha reconocido que es “curioso” que un político tenga tantas otras dedicaciones: “Existe una extrañeza porque un político tenga otras actividades y aspiraciones, quizás estamos ante un momento de empobrecimiento cultural de la política. No sé si soy el peor o mejor pero sí intento abrir el camino a que se puedan hacer otras cosas”.

¿Por qué ha elegido la Ruta 66? “Porque hay huella española y, además, es una excusa”, reconoce Mario, que detalla que “era una coartada casi pospandémica. Tras la pandemia teníamos unas ganas irrefrenables de salir a viajar, cruzar esos horizontes o escribir, por eso me dije ‘qué mejor que una ruta mítica’, y dentro de esa ruta intentar descubrir el pasado de los españoles, esas personas que fueron importantes en el pasado de EE.UU. y de España”.

Hay multitud de historias en este libro, “como la de Marcelino el mejor payaso del mundo, una historia trágica por su final, o la historia de los pastores vascos de EE.UU., bellísima; tradicionalmente los norteamericanos han utilizado a pastores vascos, navarros y aragoneses para pastorear la trashumancia de las ovejas, y era frecuente que en tantos meses de soledad muchos se suicidaran. Hay un libro de Irrabetxe, que algo bueno sí que hizo, narrándolo”.

Incluso hay un tío de José Luis Moreno entre esos personajes, Wenceslao Moreno: “Fue el mejor ventrílocuo, el mejor pagado del mundo en los años 50 del pasado siglo, y casi nadie lo conoce por cierto. Si alguien va a NY y va a calle 83 esquina la Tercera Avenida, verá que hay una calle muy pequeñita que es Wenceslao’s Street, pues es él. Estuvo trabajando con gente Frank Sinatra y mi episodio es ficción pura”.

Y hay más: hubo un asturiano en las revueltas obreras de Chicago, algo que detalla Mario: “No solo ese asturiano, hubo otros españoles, me costó mucho investigar hasta que di con él. Lo que hago es simular una conversación con José Martí, que había sido corresponsal de un diario de Buenos Aires para relatar lo que pasaba allí. Desde el interior de la movilización obrera de la época acaba contando lo que ocurre”.

Por cierto, que este libro podría haberse escrito durante meses, años, lustros… pero no, Garcés lo ha faenado durante 11 días: “Margallo no se lo creía en la presentación. La verdad es que bullía en mi cabeza, tenía mucha documentación acumulada durante lo peor de la pandemia y, en un momento de relax, cuando la actividad política me lo permitió y en pleno verano, me encerré entre mi casa de Madrid y la de Jaca, y lo escribí. Salió muy rápidamente como un coche recorriendo la Ruta 66”.

Por todo ello es un libro “para todos los españoles”, reconoce Mario Garcés, “para saber que tenemos un pasado al que no podemos renunciar, para que sepan que, a principios del S. XIX, un 53 % del territorio americano era todavía español, para que sepan que el primer Día de Acción de Gracias en EE.UU. fue español, que el primer libro que se editó allí fue español, que la primera obra de teatro que se editó fue española, y sobre todo para descubrirnos a nosotros mismos, para no renunciar, no dar la razón a los que quieren destruir nuestra historia común, y sobre todo para intentar poner luz donde hay sombras de desconocimiento”.

“Hay una base permanente de reduccionismo y negacionismo de la historia, nos cuesta entender por complejos extraños, una parte de la izquierda de este país cree que cualquier proceso de colonización era nocivo, cuando no eran así, pero tenemos que devolverla a las aulas y hacerlo con libros y películas, tenemos que contar la historia de los españoles y contarla con luces y sombras. Por supuesto cometimos errores, pero destacar todo”, finaliza Mario.