"He trabajado de camarero, dependiente, animador infantil, mago... pero, si no me hubiera tocado este camino, no viviría las cosas como lo hago"

Dicen los que más saben de la mente que el arte del humor es una habilidad propia de los genios. Saber extraer risas de las cosas más cotidianas y también de las más trágicas y con ello hacer que otros vivan un poquito mejor y sean un poco más felices… seamos francos, no es algo que esté a la altura de cualquiera.

Miguel Gila sabía mucho de dolor. Este madrileño, que nació en 1919 en el madrileño barrio de Chamberí, tenía 17 años cuando fue llamado a filas para combatir en la guerra civil española… Un escenario tan gris y desolador fue el inesperado origen de uno de los números de humor más famosos de la historia de nuestro país… y más allá…

Pocas cosas se pueden añadir del que para muchos ha sido el padre putativo del humor de nuestro país… Y me gusta saber que nuestro siguiente invitado ya imitaba a Gila desde pequeño. Y nuestro siguiente invitado es muy joven. Su abuelo, dice, le recordaba mucho al humorista. Era una de esas personas que se tomaba la vida con humor. El primero, a sí mismo.

Óscar Lasarte visita Fin de Semana de COPE

Óscar Lasarte ha tenido la oportunidad de devolver vida al mismísimo Miguel Gila en la película ‘¿Es el enemigo?’, trabajo por el que está nominado al Goya a Mejor Actor Revelación: "Aún estoy en una nube" decía en los micrófonos de COPE.

Este joven de Denia tiene 28 años y empezó a actuar con solo siete. A los ocho empezó con la magia y a los doce con los monólogos: "Lo que no quería es ir al instituto" decía entre risas: "En estas cosas encontraba una forma de expresión y desahogo. Cuando era pequeño mis padres estaban separados, en el colegio estaba un poco marginado... y esto me ayudaba a expresarme de otra manera y ser especial: a que la gente me viese y me "quisiera". Al final los motivos para dedicarnos a este oficio cambian con los años...".

La carrera de los actores no es fácil, mucho menos lograr una nominación a los premios del cine español: "Estos años he alternado trabajos de camarero, dependiente en tienda de ropa, animador infantil, shows de mago... y pidiendo ayuda a padres y abuelos, como 50 euros para hacer la compra. Pero al final suena la campana como esto de 'Gila'... que tras tantos años llegue algo así, es de agradecer. Pero creo que si no me hubiera tocado ese camino no viviría las cosas como lo hago".

Hablar con Óscar significa terminar sonriendo, porque a él no se le cae la sonrisa de la cara durante la conversación. Algo que ha mamado desde casa: "Mi madre, mi padre, mis abuelos... son de los que dicen que no hay nada de lo que no podamos reírnos".

