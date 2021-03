Hace una escultura a tamaño real de una ballena azul: “Me ha llevado 10 años y todos quieren verla”

Bernardino ha sorprendido a propios y extraños con su obra. Este jubilado de 79 años fue mecánico de ingeniería pesada, estuvo viviendo mucho tiempo en África y ahora se dedica “a lo que más me gusta”: hacer esculturas en su tiempo libre.

Pues bien, su obra maestra ha dejado a todos perplejos: nada más y nada menos que una gran ballena azul y así lo cuenta en Fin de Semana con Cristina: “Me dio por hacerla porque porque he viajado mucho, he visto ballenas nadar y me encantan. Al jubilarme me vine a Mojácar, Almería, y decidí hacer lo que me gusta”.

Está hecha enteramente de materiales reciclables: “Me daban los hierros de las obras, hierro puro, y los he usado para los arcos y los laterales. Está forrada de madera de un chiringuito de la playa que lo echaron abajo. Tuve que solicitar dos camiones de madera y luego me dediqué a prepararla, limpiarla y sacarle los clavos y así poder atornillarla a la estructura. Luego usé escayola para las figuras y alquitrán para proteger la madera”.

Bernardino recuerdo su estancia en África, estuvo 25 largos años: “Fui por dos años de voluntario y me enganchó. Trabajé de mecánico pero siempre me gustó el arte, soy muy mañoso. Al jubilarme he hecho esta ballena, una casa en un árbol y muchas cosas más”.

Por cierto que la ballena se puede visitar: “Sí claro, se puede entrar, y dentro están las esculturas para que vengan los chiquillos del colegio a visitarla. Y son esculturas de todo, siempre tirando a África”.

“A la ballena le he dedicado 10 años, pero he hecho más cosas”, afirma Bernardino, porque “no puedo trabajar solo en una cosa, así que he hecho más cosas”.