La guía definitiva para calentar tu casa en invierno sin sorpresas en la factura

El temporal que azota España ha dejado otra sorpresa en las facturas de la luz: unas subidas enormes que afectan a todos los usuarios. Por ello Cristina ha hablado en Fin de Semana con Jorge Morales, ingeniero industrial experto en energía: “La ola de frío conlleva estas temperaturas inusualmente bajas. El frío nos ha llevado a un mayor consumo de energía, al haber mayor demanda sube el precio. Además, se ha agravado por la situación internacional del gas porque en el noreste asiático y en Japón están pasando mucho frío desde hace una semana, se ha acabado el gas allí y están pagando precios astronómicos. Tenemos el gas caro por esa razón”.

“’Filomena’ ha llegado casi sin viento”, aclara Morales, que añade que “esto tiene mucha importancia en el precio de la luz porque hay muchos aerogeneradores, molinos de viento, y por tanto cuando una borrasca viene con viento ocurre justo lo contrario, lo vimos el día de Navidad, con un precio mucho más bajo”.

El ingeniero industrial ha explicado cómo aprovechar al máximo el calor de las casas y ahorrar en la factura: “Dos consejos básicos: usar bien el termostato con una temperatura razonable, pongamos 21ºC, no 27. Además abrigarse adecuadamente, no llevar plumas pero sí jersey. Y por la noche bajarlo porque, cuando dormimos, necesitamos menos temperatura, con 19ºC es suficiente, no hacen falta 20 ni 21, y desde luego no 23 como es habitual ponerlo. El segundo consejo es no entrar en pánico con las tarifas, no aceptar cualquier oferta que ofrezcan las compañías que digan que tienen precios fabulosos. En el sector tenemos tarifas variables y otras fijas, y las fijas acaban siendo mucho más caras aunque pueda parecer imposible. Recomiendo las variables, acaban ayudando a ahorrar”.