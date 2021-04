“El funeral del duque de Edimburgo mostró a una Reina Isabel viuda, sola, frágil y vulnerable”

Paloma es la corresponsal en Londres y, como no podía ser de otra manera, estuvo este pasado sábado en el funeral por el duque de Edimburgo. García Ovejero asegura que lo que más le llamó la atención fue “el dolor colectivo": “Silencio absoluto. La retransmisión en directo te quitaba el aliento: desde los signos, las trompetas, gaitas, silencios calculados, imagen pausada… todo ayudaba a esa emoción contenida, pero es que en Windsor no se oída nada, solo a los periodistas. No me tocó hablar pero a más de uno le afearon la conducta malamente, a nadie se le ocurría decir nada. Todos mirando a la bandera, muy tristes. No tanto por la perdida de Felipe de Edimburgo, que ha llegado al final del camino, sino por una reina sola, abatida a su manera, que no pierde la compostura pero encorvada por la pena, por el peso de estos días”.

La corresponsal desvela que ayer vimos por primera vez “una reina frágil y vulnerable, había perdido a su roca. Ojo, que hoy se puede haber recuperado y ser otra vez ‘The Queen’, pero ayer era una viuda sola, rodeada de vacíos. Entró sola y se marchó sola, hay que ser muy Windsor para soportar eso”.

¿Y se logró la tan esperada imagen de William y Harry? “Estaban, sí, pero cada uno en su sitio, ninguno se miró ni hubo miradas cómplices. Fue a la salida. La reina se marchó en el Bentley a su ala privada del castillo y los 29 fueron saliendo poco a poco. Y entonces se pudo ver a Kate y William parándose con el arzobispo de Canterbury y echaron a andar todos, y ellos formaron trío. Parecía que ella era la que provocaba la conversación. Lego ya los hermanos hablando, serios, pero la imagen se dio. ¿Buscada? Seguramente porque si no hubiera sido desaprovechar la última ocasión para reconciliarse con el pueblo. Si en el funeral del abuelo no lo aprovechas no se habría entendido la ocasión”.

Pero claro, 30 personas implica que tiene que haber ausencias destacadas, como detalla Paloma: “Boris Johnson y otros miembros de casas reales, como nuestros reyes, pero es que cabían 30, nada más, y estaba todo perfectamente calculado. De hecho el primer ministro renunció para que pudiera ir la familia real. Faltaban los bisnietos, pero es que son niños”.

Y al igual que hay ausencias hubo otra grandísima presencia muy destacada: “Kate”, afirma Paloma, que añade que “se la quiere y admira porque es discreta, aburrida hasta el tuétano, pero es la perfecta consorte de William. No se le pide que rea reina porque será William sino que ejerza de esposa y madre de George, el heredero. Ayer estaba regia, hay que reconocerlo, y guapísima”.

Ahora todas las miradas se dirigen a Carlos de Inglaterra y, cuenta Paloma, “el mensaje en la prensa es ‘Carlos, te toca’, pero lo que te toca es apoyar a tu madre. No va a abdicar pero ella cumple 95 años el 21 de abril, en tres días, y ya estaba programado, antes de la pandemia y de lo de Harry y Megan y antes del escándalo de Andrés, que cuando la reina cumpla 95 cedería parte del protagonismo a Carlos. No abdicar, solo rebajar la agenda a según qué cosas. En lugar de ir ella, que siempre hace actos, irá él”.

Como último detalle, Paloma cuenta que “el cuerpo de Felipe descansa temporalmente en la cripta de la catedral y luego será trasladado a su sitio definitivo, en Windsor. Pero eso no pasará hasta que Isabel no muera. Ayer uno de los momento que me impactaron fue ver el féretro de Felipe en la capilla y, cuando acaba la ceremonia, sin precedentes, de repente empieza a descender en el suelo a la cripta, y desaparece”.