‘Fin de Semana de Viajes’: “Teruel tiene el techo mudéjar más importante del mundo”

Vuelve Javier Sierra a Fin de Semana con Cristina, esta vez para hablar de su adorada tierra: “Teruel es maravillosa. Y allí viví una historia tremenda: fui hace unos años a presentar ‘La pirámide inmortal’, en el que cuento la noche en la Gran Pirámide. Al presentarle se me acercó el alcalde y me dijo ‘a ver si te atreves a dormir con las momias de los amantes’, le dije que sí, así que me dejaron las llaves y pasé una noche que no fue tan terrible como la de la Pirámide. Es un lugar en el que entra luz, me sirvió para reconstruir, en mi cabeza, las peripecias de las dos personas. Siempre pensé que era un amor a contracorriente”.

Sierra además recuerda que Teruel es tierra del famoso Papa de Teruel: “Clemente VI de Avigñón. Fue el que heredó el pontificado de Benedicto XIII, el Papa Luna, y decidió desmontar el cisma de Occidente aceptando reintegrarse en la iglesia de Roma. Es el único caso en el que de Papa pasa a obispo”.

No podemos pasar por alto el increíble artesonado de la catedral: “Es el techo mudéjar más importante del mundo, 250 metros de superficie que se hicieron en el S. XIV. Se tapó en el S. XVII por las modas porque pensaban que eran muy arcaico, pero el 1 de octubre de 1936, recién iniciada la Guerra Civil, cae un obús y cae el falso techo, entonces los turolenses descubren ese tesoro escondido con cientos de imágenes de la Edad Media que han servido para que la fiesta que se celebra todos los años de los amantes se haga con arreglo a los vestidos que aparecen ahí, es toda una guía textil”.

Y Javier no se despide sin dar la puntilla: “No dejéis de visitar la Teruel subterránea, todo un apasionante entramado hidráulico”.