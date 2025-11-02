Entre brasas, parrillas y decapitaciones
Fernando Martín ironiza sobre la santidad: “Cuanto peor mueres, más santo eres”
Mientras muchos se disfrazaban para Halloween, Fernando Martín prefiere celebrar las tradiciones de siempre. El humorista dedica su intervención al Día de Todos los Santos, con una reflexión tan divertida como ingeniosa: “Tanto Halloween, tanto Halloween… ¿a santo de qué?”.
Publicado el
1 min lectura4:55 min escucha
Martín reivindicó con humor “la fiesta de Todos los Santos”, recordando que el 1 de noviembre es una jornada “para todos los santos, no solo para los más populares”. Y añadió entre risas: “Los santos son tan bonitos, todos allí en las nubes, de tertulia y jarana con los ángeles”.
El cómico también ofreció su particular teoría sobre la santidad: “No puedes ser santo si mueres de forma normal. Si te da un infarto, lo siento, pero no vale”, bromeó. Según su lógica celestial, cuanto más difícil y dolorosa es la muerte, más posibilidades hay de llegar al altar: “Mira a San Lorenzo, que lo asaron a la parrilla. O a San Pedro, crucificado boca abajo… ¡Te has pasado el juego, Simón Pedro!”.
No faltaron las menciones a los santos menos conocidos. Con especial cariño, Martín recordó a San Cucufato, famoso por el dicho popular “San Cucufato, los testículos te ato”. “El pobre ya murió decapitado, y encima le atamos los ‘golondrinos’…”, ironizó entre carcajadas.
El humorista también denunció la “injusticia celestial” de los santos olvidados: “Todo el mundo celebra San Juan, San Jorge o Santiago, pero ¿quién se acuerda de San Beltrán o San Edu?”. De ahí —según su divertida conclusión— que alguien inventara el Día de Todos los Santos “para que los Beltranes y compañía no se quejaran”.
Antes de despedirse, Fernando Martín lanzó una advertencia a las nuevas generaciones: “Con los nombres que se ponen hoy, veremos quién celebra el día de Santa Jenny o San Jotuel”.
Entre risas, historia y tradición, su monólogo se convirtió en un homenaje original al 1 de noviembre, recordando que, más allá de los disfraces y las calabazas, los santos siguen siendo “los auténticos héroes del más allá”.