Fernando Martín ironiza sobre la santidad: “Cuanto peor mueres, más santo eres”

Martín reivindicó con humor “la fiesta de Todos los Santos”, recordando que el 1 de noviembre es una jornada “para todos los santos, no solo para los más populares”. Y añadió entre risas: “Los santos son tan bonitos, todos allí en las nubes, de tertulia y jarana con los ángeles”.

El cómico también ofreció su particular teoría sobre la santidad: “No puedes ser santo si mueres de forma normal. Si te da un infarto, lo siento, pero no vale”, bromeó. Según su lógica celestial, cuanto más difícil y dolorosa es la muerte, más posibilidades hay de llegar al altar: “Mira a San Lorenzo, que lo asaron a la parrilla. O a San Pedro, crucificado boca abajo… ¡Te has pasado el juego, Simón Pedro!”.

No faltaron las menciones a los santos menos conocidos. Con especial cariño, Martín recordó a San Cucufato, famoso por el dicho popular “San Cucufato, los testículos te ato”. “El pobre ya murió decapitado, y encima le atamos los ‘golondrinos’…”, ironizó entre carcajadas.

El humorista también denunció la “injusticia celestial” de los santos olvidados: “Todo el mundo celebra San Juan, San Jorge o Santiago, pero ¿quién se acuerda de San Beltrán o San Edu?”. De ahí —según su divertida conclusión— que alguien inventara el Día de Todos los Santos “para que los Beltranes y compañía no se quejaran”.

Antes de despedirse, Fernando Martín lanzó una advertencia a las nuevas generaciones: “Con los nombres que se ponen hoy, veremos quién celebra el día de Santa Jenny o San Jotuel”.

Entre risas, historia y tradición, su monólogo se convirtió en un homenaje original al 1 de noviembre, recordando que, más allá de los disfraces y las calabazas, los santos siguen siendo “los auténticos héroes del más allá”.