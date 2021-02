Un experto en medicina preventiva, sobre el 8M: “¿Vamos a cometer los mismos errores del año pasado?”

Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido muy contundente este sábado sobre la convocatoria de manifestaciones por el 8M en plena pandemia del coronavirus. Lo ha hecho en Fin de Semana con Cristina López Schlichting, donde criticaba que “hay que poner por delante la salud ante el deseo de manifestarme contra algo injusto”

“Pero, ¿vamos a cometer los mismos errores que el año pasado?”, se preguntaba el experto en los micrófonos de COPE. Sobre una posible cuarta ola de coronavirus en el horizonte, Gil de Miguel no lo descarta: “Es posible, se puede producir y, si no tenemos cuidado, podemos pensar que todo ha pasado. No queremos ser alarmistas pero hay que pedir prudencia a la población”.