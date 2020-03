“Ya estamos más tranquilos, por eso ahora compramos más cervezas, vinos y aperitivos”

El confinamiento está provocando, naturalmente, cambios en los hábitos de consumo. Para saber más, hemos hablado con Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU: “Todo lo nuevo asusta, y los clientes compraron de forma compulsiva aquellos productos más necesarios. Fue llamativa la compra de papel higiénico. Y ahora, que estamos más relajados, estamos comprando más productos de segunda necesidad como la cerveza, vinos, y aperitivos. Esto parece que se debe entre otras cosas a esas quedadas telemáticas desde el hogar”.

Sobre los cambios de hábitos en el consumo más curiosos: “También se está acabando productos que no se suelen comprar, como ingredientes para hacer natillas o pan. Al tener más tiempo estamos recuperando tradiciones antiguas como la gastronomía doméstica, que cambia las listas de la compra”.

En cuanto al uso de internet, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene fibra óptica instalada en casa, el consumo de datos móviles se ha disparado: “Por supuesto ha crecido. Hay que estar muy atentos porque cuando pasamos los límites nos podemos llevar sorpresas en las facturas. Las operadoras suelen poner precios más altos para los datos que se consumen una vez superados los límites de nuestra tarifa.”

Desde los medios de comunicación no nos cansamos de decir que no hay que caer en todas esas noticias de origen dudoso o que nos vienen de una fuente poco fiable: “Los creadores de bulos está creando muchas estafas. Se aprovechan del miedo y de la preocupación de ciertas personas”.

Y, por último, sobre las peligrosas subidas de precios en los productos más necesarios: “Estamos monitorizando precios. De momento no hemos visto un caso peligroso como en EEUU o en Reino Unido, pero estamos muy atentos para que no pase. En el caso de las funerarias no tenemos un dato corroborado de que estén subiendo los precios, pese a los rumores que también nos han llegado sobre este tema”.