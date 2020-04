“Esperemos que la crisis económica que va a venir esté mejor gestionada que la sanitaria que estamos teniendo”

Pablo Gimeno, empresario, analista económico y presidente del Grupo PGS, ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno y así lo ha manifestado con Cristina en Fin de Semana: "La crisis sanitaria no ha estado bien gestionada, vamos a ver si la económica que está por llegar esté mejor gestionada. En todo caso soy positivo y creo que esto no es una ‘u’ sino una ‘v’ muy pronunciada, que vamos a tener un segundo trimestre muy malo, un tercero malo y un cuarto muchísimo mejor de lo que muchos esperan, es decir, octubre, noviembre y diciembre que preveo buenos, con una recuperación de hasta un 80 o 90 % de la destrucción de empleo que ha habido”.

Por todo ello Gimeno ha dado ocho claves para una recuperación con fuerza: “La primera, liquidez bancaria: rápida, abundante y definida, cosa que no está ocurriendo en ninguno de los casos; segunda, certidumbre: esto de las ruedas de prensa hablando de que estamos llegando, de que casi llegamos al pico… estimaciones, señores, previsiones, dame seis semanas de plazo aunque te equivoques, pero dame algo de perspectiva porque, si no, los empresarios, ante la falta de certidumbre no es que no tengan dinero, es que van a a cerrar por miedo; tercero: en el confinamiento, sensatez, dígannos si en el corto plazo algunos sectores pueden ir volviendo a la actividad, vamos a tener ideas geniales; cuarta: plan de la UE, lo esperamos como agua de mayo y esperamos que sea solidario y generoso, con eurobonos o coronaboros, como quieran llamarlo, pero que lo hagan porque España sola no va a poder".

La quinta, “plan motivacional para autónomos, emprendedores y empresarios, que es justo lo contrario de lo que han hecho hasta ahora. Tenemos más de 13 millones de trabajadores por cuenta ajena, y otros 13 que dependen del Gobierno: hay que subir los empleos privados porque si no, nos vamos al garete, ellos sostienen el país".

La sexta, "Corea del Sur, imitarles. ¿Qué hacen? Distribuir obligatoriamente mascarillas, tests y geolocalización.

La séptima, “un plan de autoabastecimiento. Me encantaría que la ministra dijera ‘vamos a hablar con todas las empresas, con el Ejército, empresas privadas y públicas e intentar ver cuál va a ser el plan para fabricar nuestro material, con orden”.

La octava y última: “Tecnología, un plan de geolocalización que nos permita luchar desde la innovación con este virus".