Escuela de felicidad: la pandemia sin humor no sirve de nada

Raquel Ledesma, psicóloga positivista, nos enseña muchas cosas, por ejemplo, que el positivismo y la felicidad se entrenan y en ese camino queremos continuar. Esta semana hablamos del humor, que tanto nos ha ayudado en esa época tan dura en la que todos estábamos confinados en casa. ¿Recuerdas que tu móvil echaba humo con los ‘memes’, los retos y los vídeos que no paraban de llegar? Cuánto ingenio y qué ratos tan divertidos.

Por eso Raquel explica por qué el humor tan necesario en situaciones graves: “Para mí es un artículo de primera necesidad, hace falta un poco de risa y sentido del humor de manera continua, y en situaciones adversas también, nos ayuda a cortar el bucle de los pensamientos negativos y de los miedos. Sacarte una sonrisa cambia todo un poco”.

¿Por qué necesitamos reírnos, qué beneficios tienen la risa y el humor? Ledesma detalla que “Mingote y Forges decían sobre el humor que ‘lo cómico es que una persona se caiga en la calle, el sentido del humor es lo que esta persona dice al levantarse’. La risa tiene muchos beneficios, sobre todo beneficios físicos de la carcajada, que echamos pocas veces y es muy buena porque relaja la musculatura, mejora la respiración, estimula la circulación, produce endorfinas… reírnos es muy positivo, y a carcajadas más”.

En esta situación de pandemia y de crisis sanitaria, económica y social, la risa y el humor pueden servir para “llegar a estados emocionales positivos. Las emociones se contagian, y la risa se contagia muy rápidamente, esto nos sirve mucho para, en situaciones difíciles, cambiar el chip y ayudar a llevar todo mejor. También ayuda a gestionar el estrés porque corta el bucle de los sentimientos negativos al llevarnos a un estado más alegre, nos viene muy bien en las situaciones en las que estamos”.

Hasta aquí todo ha sido teoría, pero vamos a la práctica, con consejos de Raquel: “Es importante que todos en nuestros móviles tengamos un vídeo que nos haga reír. Es muy necesario porque los niños se ríen un montón, pero los adultos tenemos más difícil reír a carcajadas. Es bueno que tengamos un estímulo que nos haga sacar esa risa tan sana”.

Otro consejo importante: “Aprender a reírte de ti mismo, mírate en el espejo, supera tus vergüenzas y sonríe. Esto no se fuerza, ríete de tus defectos. Sé tu propio estímulo”.

Y siendo más serios, Raquel da otro consejo: “De noche, recuerda el día y valora si te has reído mucho o no. Cuando tú haces consciente el hecho de reírte le das importancia. Valora con quién has estado, cuándo te has reído y por qué y eso es importante. Potenciar la risa haciendo memoria”.

Nuestra experta siempre nos regala para terminar un cuento, una poesía, una frase y, en este caso, con los mandamientos de la risa: “No dejes para mañana lo que puedas reír hoy; vive la risa sin prisa; quien ríe primero ríe más veces; antes de dormir mucho has de reír; el mejor complemento, una sonrisa; afortunada la persona que se ríe de sí misma, porque nunca le faltará diversión; sonríele a la vida que ella te sonreirá a ti; un día no reído es un día perdido; hoy puede ser un gran día, deja que me ría; pasa la vida riendo que te sentirás estupendo”.

Está claro que en situaciones complicadas se recurre a humor como uno de los mejores aliados.

Raquel Ledesma es psicóloga Positivista de la Escuela de Felicidad Noralai de Vitoria.