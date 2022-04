“Si enseñamos bien a los alumnos la historia en las aulas, ellos se encargarán de investigar lo que no demos”

Hoy, 23 de abril, celebramos el Día Internacional del Libro. Un día que implica Cultura, con mayúsculas. Momento de rendir homenaje a tantos escritores que han contribuido a que la cultura española sea referente en todo el mundo.

Nosotros tenemos un autor que, por derecho propio, es absoluto imprescindible en cualquier asignatura de Lengua y Literatura. Escribió El Quijote, con eso ya decimos todo. Es imposible no pensar en Cervantes en un día como hoy, pero lo cierto es que su vida da para muchísimo más, una vida que muchos no conocen y que nos llega en formato de novela firmada por Álvaro Espina, sociólogo, politólogo, historiador y ensayista, titulada “Cerbantes” (Penguin Random House Grupo Editorial), quien ha estado en Fin de Semana con Cristina para presentarlo: "Propuse hacer una tesis sobre Cervantes y al final acabé haciendo este libro. Va con b porque es así como firmaba, pero por avatares de la imprenta no obtendrían el tipo de b necesaria".

Espina explica que Cervantes "de todo lo que hace, lo noveliza y lleva al Quijote. Recorre todo el Mediterráneo y lo comprime en un viajecito de Don Quijote. Todo lo que hay detrás de la literatura es una vida plagada de aventuras y contacto con el mundo renacentista".

Algo importante es no chocar con el lenguaje, y para eso el autor asegura haber modernizado las palabras “pero sin perder el de la época. Todas las expresiones que he usado estaban en el diccionario de comienzos del S. XVIII, no hay ningún término que aparezca después. Eso nos aproxima a esa época".

Preguntado sobre la reforma educativa por la cual en Bachillerato la historia de España empieza a partir de 1812, reconoce con pena que “se carga el Renacimiento”, en todo caso asegura que, habiendo sido profesor, “si logramos interesar a los estudiantes con la historia, ellos lo investigarán", termina.