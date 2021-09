"Encarna ha sido la mujer más importante de la radio española"

Se han cumplido 25 años desde que Encarna nos dejó, y ahora podemos conocer un poco más de lo que supuso su paso por el mundo de la comunicación gracias al trabajo de Juan Pedro Alcázar que ahora ha plasmado en el libro titulado “Encarna Sánchez. Una vida para la radio”.

Alcázar ha contado así en el Fin de Semana con Cristina cómo descubrió a Encarna. "Un día investigando la onda media, escuché aquella voz de aquella mujer que se me quedó grabada". Después de varios años escuchándola asegura que tuvo "la ocasión de conocerla de casualidad. La veía todos los días en la Calle Alcalá cuando entraba a comer y un día me atreví y me acerqué a hablar con ella. Pude ir a la radio, me cogió el teléfono Pedro Pérez, una figura elemental y maestro de la producción".

Gracias a su visita a los estudios de la Cadena COPE vio cómo Encarna hacía el programa y ahí dice que se dio cuenta "de que era un fenómeno de la naturaleza. Dios le dotó con el don de la palabra y de la comunicación. Verla hacer el programa era un auténtico espectáculo"

En sus páginas, Alcázar retrara a la auténtica Encarna y asegura que "la gente que amamos la radio y la gente que la escuchó sabe perfectamente lo que ha sido: la gran comunicadora de finales del siglo XX en España y la mujer más importante de la radio. Su trascendencia iba más allá de los oyentes que ella tenía".

Una grandeza que pudo empañarse durante años. Según Alcázar, "hubo una campaña por parte de programas de televisión para desacreditarla por su vida íntima pero al final queda un legado de un trabajo muy serio, que ha supuesto una revolución en la radio española y que ha marcado la actual programación”

Encarna Sánchez fue lider en todos los Estudios Generales de Medios (EGM) menos en uno.