Dani Fernández: “Es importante rodearte de personas capaces de decirte ‘lo que has compuesto es basura’”

A veces necesitamos tocar fondo para impulsarnos. Es la historia de muchos de nosotros. Vayamos al principio: Daniel Fernández nació en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, hace 30 años. Ya de pequeño le gustaba cantar. Con tan solo 14 años fue seleccionado para representar a nuestro país en Eurovisión Junior. En ese año 2006 España quedó en un orgulloso cuarto puesto y así comenzaba una carrera que recibió un buen empujón en 2009, cuando Dani se convirtió en uno de los cinco miembros de la ‘boyband’ española AURYN.

En un abrir y cerrar de ojos el grupo pasó de ser desconocidos a llenar estadios. Sus temas sonaban en las principales radios musicales y tenían hordas de fans que se hacían llamar ‘Auryners’. Pero todo lo que empieza… acaba, y el grupo terminó por disolverse en 2016.

Pero no hay ave fénix que no resurja de sus cenizas. En los últimos años Dani se ha colgado la orquesta a la espalda y ha lanzado su carrera musical en solitario. Acaba de estrenar su segundo trabajo, ‘Entre las dudas y el azar’, y ha venido a Fin de Semana con Cristina para recordar su trayectoria: “En mi nuevo disco ‘Entre las dudas y el azar’ hablo de la dicotomía entre las cosas que decides y las que te llegan. No es que el éxito me llegase muy pronto sino que he tenido que he tenido que pasar por unas circunstancias y, gracias a todo lo que he vivido y me ha pasado, he llegado a lo que soy ahora. Cuando te pasan ciertas cosas y tienes altibajos puedes llegar a puntos en los que te sientes muy cómodo y puedes no escoger el camino que sabes que es equivocado”.

Por todo ello Dani asegura que “lo más bonito que me llevo del mundo de la música es aprender a sobrevivir sobre estos altibajos, nunca quedarte en un momento en concreto ni en esa felicidad puntual, ir aprendiendo del camino”.

En lo musical, el cantante relata que cree que, con sus canciones, “cualquiera puede identificarse” ya que cuenta “historias que le pueden pasar a todo el mundo, tanto en amor como en desamor, amistad… en mi último disco hablo de la inseguridad, pero es algo que te puede pasar en cualquier sector, no solo en la música”.

Dani se considera a sí mismo “un niño que lo ha tenido siempre bastante claro, desde el principio, siempre quise dedicarme a la música y gracias a mi abuelo, que me inculcó todo aunque no se dedicaba a ello, me metí en el conservatorio, empecé a estudiar y tenía claro que esto era lo mío. A lo mejor en mi generación he pensado que muchas veces nos faltaba que nuestros padres apoyara lo que nos gusta, nuestros padres han vivido una época bastante mala en la que tenías que trabajar en cosas que no te gustaban pero que te colocaras en un sitio en el que te pagaran bien y no te tiraras a la piscina, pero hay que hacerlo cuando algo te gusta. Ahora sí se puede hacer y nos hemos ido dado cuenta de que estudiar cosas que querían nuestros padres era un error, hay que estudiar lo que nos guste a nosotros”.

El artista reconoce, no obstante, que “también hace falta que alguien te diga cosas difíciles de oír, no se puede vivir de ilusiones”, gente que te diga “no vales para esto”, y relata que tiene gente cercana que cuando hace una “canción de mierda” se lo dice: “Oye, esta canción es malísima y lo dice a las claras, y lo agradezco”.

Abordando el título de su nuevo disco, ‘Entre las dudas y el azar’, Fernández explica que “cuando estábamos componiendo las canciones del segundo disco nos dimos cuenta de que en una había una frase que me gustó mucho que era esa y queríamos hablar de una dicotomía que nos ha pasado a muchos, que nos hemos puesto a pensar si todo lo que nos pasa en nuestro día a día es porque lo hemos decidido nosotros o porque nos ha llegado por el destino o el azar. Con esa incógnita que tenía en mi cabeza decidí ponérselo porque me parecía interesante, y aún no he llegado a la respuesta”.