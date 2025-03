Cristina López Schlichting se salta el guion por el incidente que vive en pleno directo por Paco González: "¡Ay, por favor!"

Este sábado, en 'Fin de Semana', se ha vivido un momento excepcional a la par que divertido. Cristina López Schlichting estaba, tan tranquila, haciendo el programa como siempre... hasta que, de pronto, ha irrumpido en el estudio Paco González.

"No hagas ninguna tontería y no saldrá nadie herido. Quita el coche. Vengo armado, eh (Paco llevaba una escopeta de juguete)", le advierte el director de 'Tiempo de Juego' a López Schlichting, tratando de ocultar la carcajada.

La directora de 'Fin de Semana', al segundo, explica que se ha visto obligada a aparcar en la plaza de garaje de COPE que tiene Paco González porque "era el único lugar en el que podía poner mi vehículo. Es que tengo un remolque anclado al coche. No cabía en otro lugar". Dice que estaba llegando el tema a la 'fuerza militar', "qué barbaridad. ¡Ay, por favor! que viene otro (entra en el estudio Jorge Hevia, productor de 'Tiempo de Juego). Qué impresión".

Todo sucedía minutos previos a la tertulia de chicos con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Claro, tal era la situación, que Gaona bromeaba con rescatar a Cristina "en paracaídas".

Una vez superado el 'incidente', López Schlichting ha querido explicar de dónde viene todo el 'choque' que tiene con Paco González.

Hace semanas, "Paco González puso de relieve que aparco mal. Claro, el garaje está desierto los fines de semana. La cuestión es que él me hace bullying porque tiene la plaza más grande de garaje. Y yo demostré que su plaza de garaje tiene un metro más de ancho y un metro más de largo". Explica que "esto está alcanzando unas dimensiones graves".

El trasfondo de esto, denuncia López Schlichting y concluyendo con el tema, es que "la propiedad de las plazas de garaje. Que es comunitaria. Y como Paco tiene semejante ocupación de la plaza más grande, he venido con un remolque. Y se me ha ocurrido ponerla en la plaza grande. Bueno, la que se ha liado".

Esta anécdota cabe de ejemplo para demostrar la buena sintonía entre ambos. Tanto es así, que Paco González se sinceró con Cristina sobre lo que ocurre tras 'Tiempo de Juego' y por qué solo toma Coca-Cola Light.

El presentador de 'Tiempo de Juego', Paco González, pasó por los micrófonos de Fin de Semana para hablar con Cristina López Schlichting sobre sus orígenes, sus manías, su paso de la SER a la COPE y, no menos importante, para explicar por qué no come en el estudio y si es cierto que bebe 20 Coca-Colas al día. Una de las primeras anécdotas que ha recordado el comunicador ha sido la historia del carnicero de Betanzo y Butragueño, algo que se remonta a sus años de prácticas en la radio de Prisa.

“Para hacer prácticas en un taller de la Cadena SER había que hacer varias pruebas, entre ellas una de improvisación, y entré con una chica que habló 5 minutos sin parar de Adolfo Suárez, con palabras que habría apuntado del diccionario. Le pidieron que siguiera y murió en la orilla. Yo pensé improvisar hablando de fútbol, pero sabía que tenía que tener principio y final, y dije: voy a hablar del papel de Sinatra en la dieta de los habitantes de Betanzos. Se me ocurrió sobre la marcha, es como un incendio, que dices: por donde salgo? Por aquí”, comentó Paco a Cristina.

La primera vez que le toca hacer un programa largo, en Carrusel, es porque se va Antonio Martín Valbuena a una boda un sábado. “Mi primera vez que me pongo ante un micro durante 7 horas. Nada más empezar el programa: tragedia de Hillsborough, mueren 90 aficionados del Liverpool. No había móviles, era llamar, llamar y llamar con el teléfono fijo”, recordó el comunicador líder deportivo de la radio.

Lo que puede que no todo el mundo sepa es que Paco González se toma una gran cantidad de Coca-Cola al día, hasta el punto de tener una máquina expendedora para él solo en el despacho. “De hecho es lo único que pedí cuando llegué a la Cadena COPE. Mete un ruido... Es como el volcán de La Palma, está viejita la máquina”, bromeaba el periodista, concluyendo dicha charla amena.