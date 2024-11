Cristina L. Schlichting, testigo de la destrucción en Letur, Albacete: "Aquí nos conocemos todos y enseguida supimos quién faltaba"

Letur es una de las localidades de Albacete que más ha sufrido los efectos de las inundaciones en Castilla-La Mancha. Hasta allí se ha desplazado la presentadora de 'Fin de Semana', Cristina López Schlichting, para conocer de primera mano la situación en la región.

lOS VECINOS DE lETUR CON Cristina l. Schlichting

Uno de los vecinos de Letur es Paco, que explica que en un pueblo tan pequeño somos como una "familia" y "nos conocemos todos de siempre".

"En estos momentos, tiramos de lista y dijimos, falta fulana, falta fulano, y así han podido sacar a la gente, quitando a dos personas que no han querido salir, que tienen 90 y 93 años, han dicho que no se mueven de su casa, pues ahí se han quedado".

Este vecino también ha explicado cómo vivió, en primera persona, la llegada del agua: "La primera tromba de agua que vino, ya empezó a saltar por el puente. Los pinos, todos, saltaban de un sitio a otro. La prueba la tiene, allí abajo, que están todos los pinos allí abajo.

En ese momento, lo único que podías hacer era retirarte. A 500 metros de aquí, un árbol se atravesó, dificultó el paso del agua por el arroyo e hizo que saltara hacia la carretera, que fue lo que provocó la inundación".

Además, se fija en los múltiples destrozos que ha dejado en su pueblo: "La pena es que el charco pataco ya no existe, no existe ni la plaza de toros, no existe la bajada a los jardines que había, no existe prácticamente nada, y cuando nos dejen entrar nos daremos cuenta de lo que hay, que es una parte solo del casco, que es lo que es la cuesta, el barranco y las moreras, que tienen dos metros de escombros y de árboles y de todo".

El Alcalde de Letur en COPE

Por otro lado, Schlichting ha hablado con Sergio Marín, el alcalde de Letur de tan solo 29 años.

"Como sabéis, estamos en el cuarto día desde que ocurrió esta catástrofe aquí. Movilizados todos los medios disponibles desde el minuto uno, pero se van sumando cada día que pasa muchísimos más

Ahora mismo hay trabajando alrededor de 200 efectivos, entre militares del Ejército de Tierra de Alicante, brigadas de GEACAM, agentes medioambientales, Protección Civil, Cruz Roja y muchísimos voluntarios. Tengo que decir que la solidaridad desde el minuto uno ha sido espectacular", explica.

Destaca además que, su "principal objetivo, igual que ha sido desde el minuto uno, es encontrar a las personas que están desaparecidas, a las cinco personas que están desaparecidas".