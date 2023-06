Cristina Castaño, sobre dejar 'La que se avecina': "Fue difícil, pero el tiempo me ha dado la razón"

Hay algo que me encanta del trabajo de los actores. Y reconozco que es algo que envidio un poco. Y es la conexión tan grande que los intérpretes llegan a tener con los personajes a los que dan vida sobre el escenario. Personajes históricos, mitológicos, legendarios…

El actor debe conectar tanto con ellos que, cuando llega el momento de compartir el trabajo con el público, los asistentes ya no ven al actor, que se ha transformado y fundido en otra persona.

Pues atención porque, en solo unos días, la actriz gallega Cristina Castaño se va a transformar en los escenarios. Lo va a hacer en una mujer cuyo nombre puede que alguno desconozca. Se trata de Clitemnestra.

La reina de Micenas que vio cómo su hija era ofrecida en sacrificio para que el rey Agamenón pudiera emprender la guerra más famosa de la Antigüedad, contra la ciudad de Troya.

Cristina Castaño tiene claro que el nombre y la historia de Clitemnestra debe conocerse. Por eso, del 21 al 25 de junio el Teatro Bellas Artes de Madrid acoge esta obra: "Conocía a Clitemnestra por la obra de Electra. En la obra se habla de Clitemnestra como la malvada madre que mata al padre de Electra, Agamenón. Cuando me llega la función caí en ese juicio que se hace a esta mujer. La obra trata de contar la historia y porqué ella hizo lo que hizo. Cuando la habitas, lees el texto y la comprendes entiendes que esa mujer quizás tuvo un buen par de ovarios para hacer lo que ella hizo". Hacer tragedia griega era uno de los deseos de esta actriz gallega conocida por muchos por sus papeles en series de televisión como 'Al salir de clase' en la que interpretaba a Lidia Celada, un personaje tan desagradable que Cristina llegó a recibir insultos por la calle.También fue Judith Becker en 'La que se avecina',personaje que dejó tras siete años en la producción: "No fue una decisión fácil. Hay que tomarla... y luego llevarla a cabo. Por suerte lo hice. El personaje ya estaba contado... y el tiempo me ha dado la razón. Me ha permitido hacer personajes diferentes y demostrar al público que soy una actriz más completa".

