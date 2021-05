La cocina de resistencia de Chicote: “Me di cuenta de que puedes hacer boloñesa aunque no tenga apio”

"El confinamiento se me dio, desde el punto de vista culinario, muy bien", afirma Chicote a Cristina en Fin de Semana: "Llevaba mucho tiempo sin pisar mi casa, por grabar fuera y comer fuera, entonces he vuelto a cocinar mucho en casa. Pero, en una situación como esta, tienes que cocinar con lo que tienes en casa, y puede que hayan muchas cosas que te falten, y empecé a hacer recetas con lo que tenía a mano. Lo publiqué en redes sociales y la gente me decía que les salvaba el pellejo, porque te das cuenta de que puedes hacer boloñesa aunque no tenga apio".

"Todas las recetas en el libro, y que publiqué anteriormente en redes sociales, eran para comer mi mujer y yo en casa, y no con la idea de publicar un libro", reconoce el cocinero, que continúa: "Nos despertó esa sensación de ver si podíamos ser útiles para la gente. De las primeras cosas que hice en marzo fue hacerme la masa madre, llamé a Jordi Morera, le pregunté cómo podía currármelo y me dijo que lo había compartido en redes sociales. Pensé: 'Siempre llego tarde'.

Chicote explica que, "si cada uno sabe qué cosas le gustan y sin cuáles no puede pasar, te puedes hacer una idea de cuál es tu fondo de nevera. Yo tiro mucho de verduras en conserva, de las que vienen en botes de conserva natural. Me gusta mucho la verdura, y como me pego fuera de casa 5 o 6 días a la semana, si no puedo ir a la compra, siempre tengo de eso. También suelo hacer peroles de tomate y lo guardo en el congelador para todo el año".

A la pregunta de Cristina sobre las declaraciones de Almeida en 'El Hormiguero', que en casa sólo tiene sobres de kétcup, yogures, huevos y cerveza, Chicote no se lo piensa: "Qué triste, ¿no? Hombre, pues puede hacer una cosa, freírte un huevo y agarrarte una melopea buena con todas las cervezas que tengas. No se me ocurre ninguna otra cosa que tenga más sentido. En una entrevista hace unas semanas me decían que me iban a presentar fotos de neveras, y me llama la atención que la mayoría tenían un bote de Ketchup, y en mi casa nunca entra. Para mucha gente es imprescindible, y en mi casa no hay, mi nevera será siempre diferente a la tuya."

¿El secreto de su figura? "Solamente uno que voy proclamando a voces: ir al médico y hacerle caso. En el momento que empecé a hacerle caso y a cambiar mis hábitos de vida, la cosa cambió. Mucha gente me pregunta que cómo había hecho para estar metido en casa en 3 meses y no engordar, pues lo que he hecho lo tenéis en el libro. Tengo el convencimiento de que me quedaré con esta imagen mucho tiempo, espero no morirme hasta dentro de 100 años".