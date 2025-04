"Si los chinos han entrado a la guerra arancelaria es porque piensan que la posición de Trump es más débil que la suya"

¿Qué es lo que te gusta de China? Es curioso que, pese a que muchos de nosotros jamás hemos pisado el gigante asiático, sentimos verdadera atracción por algunas de sus tradiciones o elementos: fascinación por la Gran Muralla, por el idioma, su gastronomía o su fauna, como los osos pandas.

¿Y cómo es posible que tengamos estos gustos si nunca hemos visitado China? Aquí es dónde entra en acción el llamado 'Soft Power', el poder blando. ¿Y eso qué es? Pues básicamente en lo que ha invertido China más de 10.000 millones de dólares para que el mundo la quiera. Claudio Feijóo es ingeniero economista y ex director para Asia de la Universidad Politécnica de Madrid: "Hay un poder más suave que hace que te guste esa cultura, ese país... que lo que vende ese país esté empaquetado en algo que te resulte apetecible". Algo que EEUU ha hecho siempre muy bien.

En opinión de este ingeniero economista, este 'Soft Power' pasa desapercibido en Europa porque no va dirigido principalmente a nosotros sino a países con los que tiene acuerdos o que considera estratégicos. Un ejemplo: "China paga becas a los mejores clientes de África para que vayan a estudiar a las universidades chinas. Pero no les pagan un máster o doctorado, sino una carrera entera en chino: quiere decir que habrá una generación entera de líderes africanos que hablarán chino: eso es 'Soft Power'" explicaba Feijóo.

Alamy Stock Photo Un panda adulto disfrutando del bambú

¿Y qué pasa con los osos panda que habitan en zoos europeos? "Son un ejemplo paradigmático del 'Soft Power' chino: te los presta el estado chino, son suyos: no quieren que los tengas de por vida, de alguna manera".

Insistía el interlocutor de Fin de Semana en que Europa no es el principal interés de China a largo plazo como zona de influencia: "Yo diría que nos lo tenemos que ganar, no es una cosa en la que podamos relajarnos. Me temo que vamos a tener que esforzarnos un poco más de lo que estamos habituados".

Sobre la guerra arancelaria desencadenada por Donald Trump

"China no es que haya empezado una guerra... la ha empezado EEUU. Lo que pasa es que EEUU se ve muy amenazada. Ve que su industria, la de las fábricas con chimeneas que echan humo, está muy desindustrializada: el capital de EEUU se ha ido a China a fabricar y ha ganado mucho dinero. Los obreros de toda la vida están en China y eso ha provocado que desaparezca la clase media que está incómoda y que, probablemente, vote a Trump".

Y remataba incidiendo que "si los chinos han entrado, por ahora, en esta especie de guerra es porque piensan que la posición de Trump es más débil que la suya". Están seguros de la solidez de la posición china frente a la norteamericana.

En la semana en que Pedro Sánchez se ha desplazado al país asiático para reunirse con su homólogo chino, Xi Jin Ping, Feijóo afirma que es un viaje positivo: "Hace muy bien en ir. China no va a desaparecer. Es más inteligente tener vías de comunicación fluidas porque, nos guste más o menos, China va a estar los próximos mil años a nuestro alrededor".

