Un experto analiza por qué el SMI de los españoles está cada vez más cerca del salario medio: "Tiene que ver con la productividad..."

Este fin de semana tenemos que hablar de economía, pero no para abordar cualquier asunto... sino para tratar lo que más nos importa a los españoles: nuestro bolsillo. Porque una de las palabras más repetidas esta semana ha sido "salario".

A estas alturas ya sabemos todos que el salario mínimo (SMI) ha subido un 4,4 por ciento. O lo que es lo mismo, 50 euros más al mes. Concretamente, hasta los 1184 euros. Pero la cosa no queda ahí. Atención: por primera vez en la historia, ese salario mínimo va a tener que tributar en nuestro país.

Desde el año 2018, el salario mínimo ha crecido un 61 por ciento. Ha subido tanto y tan rápido que se ha convertido en el sueldo más frecuente en España. Mientras tanto, en contraposición, el salario medio ha crecido en el mismo periodo de tiempo cuatro veces menos que el SMI... lo que está provocando que poco a poco se estén equiparando.

Por todo ello, en 'Fin de Semana' hemos querido hablar este domingo de los salarios en España con Don José Emilio Boscá, catedrático de economía de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada), para preguntarle por tres aspectos clave: por qué unos salarios suben y otros no, por qué ocurre esto y qué consecuencias puede tener a medio y largo plazo.

"Esto está ocurriendo porque la parte baja de la distribución de salarios se está comprimiendo. Es el reflejo de que nuestra productividad ha crecido muy poco en los últimos años", ha explicado el catedrático. "Como no crecen los salarios intermedios tenemos dos tipos de salarios para las empresas: mínimos y muy altos. Si subes mucho el mínimo podemos pensar que esto aumenta todos los salarios, pero no. Lo que está ocurriendo entonces es que no suben, y el salario mínimo se está comiendo a los trabajadores que antes cobraban más".

