Carmen Lomana no da crédito a lo que dice Ábalos de la vida sentimental de Ayuso: “¡Pero vamos a ver!”

La socialité Carmen Lomana reaccionaba este sábado a las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acerca de la vida sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo ello a raíz de unas declaraciones de la candidata del PP en una entrevista en la que bromeaba con que el tamaño de la ciudad de Madrid permitía a sus ciudadanos la posibilidad de no volver a encontrarse con su ex pareja.

Tras el revuelo que se ha montado tras la ocurrencia de Ayuso, sectores de la izquierda lo han utilizado para intentar ridiculizar a la candidata popular. Entre ellos, le tocaba el turno este viernes al propio titular de Transportes que, desde un mitin electoral, usaba la frase para bromear con el supuesto número de relaciones sentimentales de Díaz Ayuso: “Esto de no encontrarse al ex no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex”, comentaba Ábalos entre las risas de los asistentes al acto de campaña socialista.