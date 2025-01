Cambio drástico en el tiempo: El meteorólogo Jorge Olcina avisa de las ciudades de España que deben prepararse

Cada sábado, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, pasa por los micrófonos de 'Fin de Semana' para detallar la previsión del tiempo.

En primer lugar, ha puesto el foco en un hecho un tanto inusual que hemos visto en los últimos días: "Una noticia es que ha nevado por las zonas del mediterráneo que no están muy acostumbrados, tenemos la montaña de Alicante, de Valencia, de Murcia, de Castellón con nieve y eso siempre es buena noticia

Ocurre cuando hay temporal así de frío y entra viento del mar, como ocurrió desde el pasado jueves, la lluvia se convierte en nieve en las cumbres. No suele ser muy habitual, pero no es algo extraordinario".

En cuanto a la previsión del tiempo para el fin de semana, detalla que "este sábado será muy tranquilo, la verdad es que salimos de estos fríos, de estas nieves aquí en el mediterráneo. De nuevo condiciones de estabilidad, anticiclónicas, frías por la noche, seguimos notando ese frío nocturno, estamos viendo ya el sol en prácticamente en casi todas las comunidades, pero un sol que como decimos no termina de calentar porque sigue esa masa de aire frío".

Cambio drástico en el tiempo

Sin embargo, a partir de este domingo se espera un cambio radical: "No va a hacer tanto frío efectivamente a partir del domingo y sobre todo conforme avance la próxima semana, pero nos vienen lluvias.

En esta ocasión las clásicas lluvias del atlántico, las borrascas que van a ir entrando con los frentes que irán barriendo de oeste a este nuestro país y como suele ocurrir lloverá mucho más en la mitad occidental, lloverá ya mucho menos hacia el mediterráneo".

Lluvia

Olcina explica que "ya mañana domingo empezarán a entrar estas primeras lluvias, el efecto de estos frentes por Galicia, pero luego el lunes se irán intensificando estas lluvias especialmente en lo que llamamos el cuadrante suroeste, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, también Comunidad de Madrid, Andalucía occidental es el territorio de nuestro país que más lluvias va a recibir en estos próximos días.

Aunque en general van a ser lluvias que veremos en prácticamente en toda España, salvo en puntos del litoral mediterráneo donde llegan muy desgastados este tipo de frentes".

tEMPERATURAS NO TAN FRÍAS

Por último, en cuanto a las temperaturas, se espera un "tiempo más templado, las noches en el interior seguirán siendo frías, pero ya no con valores tan bajos. Estamos hablando de mínimas por ejemplo en Madrid de 6-7 grados ya no son los 0, ya no son los el grado los dos grados de estos pasados días.

Es lo normal cuando entran frentes, ya no baja tanto la temperatura por la noche, aunque las máximas diurnas como el cielo va a estar bastante cubierto estos próximos días no subirán tanto. Por tanto, la sensación de frío la vamos a mantener con esa humedad también que se va a ir registrando conforme avancen las lluvias".