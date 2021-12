“Busco a quien pagó los 60 euros de la compra de mi madre cuando más lo necesitó”

Se acerca la Navidad y en estas fechas parece que se nos ablanda un poquito más el corazón. Sobre todo si conocemos historias como la que se produjo este pasado sábado en Málaga y que se ha hecho viral. Se produjo en un supermercado de la ciudad andaluza.

Una señora fue a pagar la compra con tarjeta pero al tener que introducir el PIN de la misma, se le olvidó. No recordaba, en ese momento de impotencia total, la clave para acceder al pago. No tenía otra forma de pagar. En ese momento de total pudor, una persona amablemente se acercó y le pagó el importe íntegro. Sin pedir nada a cambio, siendo una buena persona.

Chicho es el hijo de esta señora que tuvo el pequeño olvido en el súper y que en Twitter se ha hecho. Él busca a esa persona que tan generosamente ha ayudado a su madre.

Almas buenas

Gracias a la persona que hoy con tanta generosidad le ha pagado la compra a mi madre al ver que no se acordaba del pin, si lees esto me gustaría poder pagártelo. Gracias de corazón ?? ha llorado mucho de su impotencia ante la falta de memoria. — Chicho Marín (@chichomarin67) December 18, 2021





En Fin de Semana con Cristina cuenta cómo empezó todo: “Tenemos una hermana en el hospital por una operación. En ese momento estaba el cirujano de guardia contándome la evolución y yo había dejado el móvil en el cuarto en silencio. Mi madre me llamaba sin parar porque no sabía el PIN y yo lo sabía porque me llegaban avisos de que rechazaban su tarjeta. Cuando hablé con ella se echó a llorar por la impotencia de no saber qué hacer y no saber quién le había pagado. Quiso quitar cosas de la compra para pagar lo justo en dinero metálico, eran casi 60€. Quiero encontrarla por agradecerle el gesto y localizarla. Mañana cuando abran me acerco para ver si le localizo”.

Chicho detalla que su madre tiene 84 años y “se bloqueó porque sabe que lo tendrá anotado pero en ese momento fue la desesperación de sentirse inútil, que algo pasaba”. Por ahora la búsqueda ha sido infructuosa: “No sé nada. Tuve algunos candidatos pero me lo han desmentido y creo que no lo voy a encontrar. Si supiera con certeza haría lo mismo, le mandaba bizum y le daba las gracias y un abrazo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También reconoce sentirse abrumado por la viralidad del tuit: “Estoy desbordado, no quería que se hiciera viral, soy un humilde usuario de Twitter y solo quería buscar a esa persona”.

Además se da la casualidad, cuenta Chicho, de que “ayer fue el Día de la Esperanza y ella se llama Esperanza”. ¿Qué le diría a la persona si la encontrase? “Que el gesto que ha tenido ha sido maravilloso, personas como ella merecen la pena y que sigamos intentando dejar un mundo mejor. Ayudar es un privilegio. Somos una familia normal con mi madre con pensión de viudedad que siente la ausencia de mi padre. Esa pena se la ha aliviado mucho gracias a esta persona”, finaliza.