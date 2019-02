Báñez: "Si tiene que haber relatores o mediadores en Cataluña debemos ser todos los españoles"

Tiempo de lectura: 3



Así ha reaccionado la exministra de Trabajo en el último gobierno de Mariano Rajoy a la pregunta de qué le parece que el independentismo catalán propusiera a John Hume, quien fue mediador en el Ulster en los años 90 al negociar en secreto con el Sinn Fein, representante del terrorismo del IRA. Para Fátima Báñez "España no necesita ni mediadores ni relatores, para buscar consensos y establecer puentes estamos los responsables públicos en las instituciones y si tiene que haber relatores o mediadores en Cataluña debemos ser todos los españoles y catalanes que debemos decidir juntos. Es una cesión intolerable por parte del Gobierno si en algún momento lo quiso poner sobre la mesa o lo puso sobre la mesa, el asumir el relato falso del independentismo porque es poner a Cataluña al nivel del Estado cuando Cataluña es España como todos los españoles saben".

Sobre el acto electoral que Ciudadanos realizará mañana en Waterloo, refugio del huido Puigdemont, Fátima Báñez cree que "los responsables públicos en una democracia como la nuestra tenemos que hacer política primero en las instituciones y eso es lo que esperan los españoles que son los que nos votan y a partir de ahí, no quiero comentar la estrategia de otros partidos, pero creo que la defensa de España comienza en las instituciones".

La exministra rechaza de lleno que las mujeres hayan perdido terreno en las primeras filas, en los puestos más visibles del Partido Popular, frente a otras formaciones como Cs en donde cada vez tienen más peso y presencias mujeres como Inés Arrimadas, que incluso puede dar el salto a la política nacional como número dos en las próximas elecciones generales, "tengo que negar la mayor hay muchas mujeres que están en lo todo lo alto como Dolors Monserrat que está en la portavocía en el Congreso y yo estoy aquí y estoy en la Comisión de Exteriores en el Congreso. Estamos todo el PP preparado para la elecciones que nos vienen encima donde nos vamos a jugar mucho. Nos estamos jugando que España se pare o que siga adelante".

¿Qué equipo económico va a tener el PP? "Estamos en el Congreso y en Génova trabajando juntos para poner en marcha esa España de las oportunidades. Ahora hay otros compañeros en el grupo parlamentario, pero todos trabajamos juntos, el capital intelectual y humano no se desaprovecha. Estamos haciendo un gran proyecto de futuro con la presidencia de Pablo Casado".

Sobre la presencia de Vox y la posible amenaza ante la cita electoral para el PP ante el robo de electores, Báñez afirma que "el PP sale a ganar las elecciones y lo digo desde la experiencia. Hemos ganado las tres elecciones pasadas últimas y las ha ganado el PP. Y las encuestas decían que ganaba Podemos, Cs o el PSOE y las ganó el PP y las va a volver a ganar" porque España necesita seguir progresando. "Hay problemas en el mundo, la crisis entre China y EE.UU., se está frenando el crecimiento en Alemania y hay problemas en España, pero hay que crear garantías y el Gobierno de Sánchez solo crea incertidumbres y los anuncios de contrarreforma laboral y otras medidas, es una torpeza por parte de cualquier gobierno porque no se puede cambiar lo que funciona. Y es muy llamativo que el Gobierno quiera hacer en 10 días lo que no ha consensuado en 10 meses. Los cambios se deben hacer con consensos porque hoy la legislación en España favorece la creación de empleo sobre todo entre las mujeres que lo tenían más difícil en el mercado laboral. Un modelo que están copiando en otros países no solo europeos como Italia sino también en otras partes del mundo como Chile" dice la política popular ante la contrarreforma de la Reforma laboral del PP.

Por último Báñez ha lamentado el fracaso en el último minuto del Pacto de Toledo, " un pacto que es un ejemplo para Europa y para el Mundo porque es muy garantista y ese trabajo de dos años en el último minuto Podemos se lo ha cargado. Desgraciadamente el anuncio de elecciones no ha podido llegar al acuerdo y queda pendiente. Lo positivo es que el resto de grupos estamos de acuerdo porque el futuro de las pensiones es muy importante para todos los españoles y ahí está el Partido Popular para garantizar las pensiones de quienes han trabajado mucho a lo largo de su vida".