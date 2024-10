Así despreciaron a este joven español cuando volvió a Senegal: "Eres negro, pero por dentro eres blanco"

En Fin de Semana abordamos prácticamente todas las semanas cuestiones relacionadas con el drama de la inmigración, un problema que no para de crecer. Pero lo vamos a tratar desde un punto de vista diferente y sorprendente a la vez. Bachir Samb es un joven que hizo ese viaje a la inversa. Nació en Canarias, sus padres son senegaleses, y él, por diferentes circunstancias que ahora contaremos volvió a Senegal con apenas ocho añitos.

Lo que iba a ser un viaje de tres meses se convirtió en una estancia de catorce años. Algo que no fue fácil para Bachir, al menos al principio. Su trayecto a la inversa hacia Senegal lo cuenta en su libro 'El viaje al revés', y hoy ha venido a los estudios centrales de la Cadena COPE para contárnoslo en el programa.

Su libro comienza relatando ese viaje, ese momento en el que vuelve a Senegal, pero su vida aquí en España antes de volver era "una vida normal dentro de casa". Sin embargo, en la escuela, donde estudió el primer año de primaria, no lo pasó muy bien: "mis compañeros me señalaban en la escuela. Era el único negro de la clase y a la hora del recreo no podía jugar con muchos niños. Llegué a vivir bullying por el color de mi piel, aunque no era consciente en aquel momento", ha asegurado.

Sin embargo, pese a su difícil situación en el colegio, Bachir ha afirmado que tuvo "una infancia feliz". Su padre vino de Estados Unidos a Canarias y su madre, de origen senegalés, estudió en las islas. Allí se conocieron ambos y "empezaron su relación".

A partir de entonces, a la edad de ocho años, llega el momento en el que vuelve a Senegal, en teoría solamente tres meses. Pero, ¿qué pasó entonces? "Mi madre me propuso ir un verano porque mi abuela estaba enferma. Terminé las clases y quería conocer Senegal para saber más de mis orígenes y mis raíces y me fui". Eso sí, esto fue un choque cultural enorme y Bachir lo alucinó: "fue aterrizar, ver que todo el mundo era negro como yo y flipé", ha explicado.

Sin embargo, para la población local Bachir no era como ellos: "Te hacen saber que no eres de allí, da igual si eres negro o no, porque las personas que nacen en Europa o que vienen de Estados Unidos, aunque sean personas negras tienen la piel un poco más clara y hablan de una manera distinta, caminan de una manera distinta... y eso nos hace diferentes a sus ojos", ha comentado.

También hay una expresión en francés que Bachir explica que significa que "eres negro por fuera, pero por dentro eres blanco", algo que a él le han dicho en más de una ocasión y que siempre le ha sorprendido muchísimo. Los africanos en general, y los senegaleses en particular, no son muy hospitalarios con las personas negras que no han nacido allí, como bien nos ha confesado el joven. Algo muy sorprendente y que no muchos sabíamos.

Y como no podría ser de otra forma, Cristina L. Schlichting no ha desaprovechado la oportunidad de poder charlar con Bachir para preguntarle sobre el drama migratorio. Un tema que no solo nos preocupa a nosotros desde España, sino que también lo ha visto en primera persona Bachir Samb en Senegal. Ojalá mejore toda esta situación cuanto antes.