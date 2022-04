Antonio Resines: “En coma tuve alucinaciones tan surrealistas que mi psiquiatra se cansó de escucharlas”

Hay amigos y hay amigos, y en Fin de Semana con Cristina pasa uno de esos amigos del programa que son excepcionales: Antonio Resines, alguien por quien tantos y tantos fans han preguntado por su salud: “Por fortuna ya no estoy convaleciente, técnicamente ya no y me dan de alta el lunes y ahora mismo estaría curado. Me falta un poco de resistencia, por eso me he venido a Cantabria para recuperarme del todo, para coger fuerzas y lo estoy haciendo”.

48 días ingresado en el hospital, 36 de ellos en la UCI, 23 en coma, dos intubaciones, una traqueotomía… el periplo sanitario de Resines ha sido una auténtica odisea griega: “He estado a punto de cruzar el río, de hecho en la UCI me dijeron que estuve a punto de hacerlo, el jefe de intensivos me dijo que estuve entre el 95 y el 97 % de que no hubiese salido, y es verdad, estuve francamente mal, los pulmones no me funcionaban, la respiración asistida no me podía ayudar más, fue crítico”.

Y aún más porque Antonio reconoce haber tenido “alucinaciones”: “Estuve tan hinchado a corticoides que tuve delirios y mezclaba mucho la realidad y ese otro mundo en el que estaba viviendo no era agradable, siempre en peligro de muerte. En vez de pensar en bacterias y otros organismos veía gente que me quería matar, una demencia total. Cuando desperté estaba muy débil y mal pero sin peligro de muerte. Hubo un momento, durante las alucinaciones, en el que sí que quise que todo acabase, estaba muy mal, y en las alucinaciones también lo estaba, no tenía mucho interés en seguir viviendo, pero por las razones que fuera la medicación funcionó tanto conmigo y los otros 70 que estuvimos allí, en el Gregorio Marañón, y otros muchos y yo hemos salido de esta historia”.

En conclusión, Resines asegura que “de haberme puesto la vacuna seguramente o no lo hubiese cogido o lo habría cogido pero menos fuerte, y no sé cuándo lo cogí”.

Ahora que está vivo y sano quiere “volver a estar como antes”, siendo consciente de lo que ha pasado pero “estar bien, haciendo mi trabajo aunque he perdido mucha masa muscular por el coma, yo quería recuperar la masa muscular, no podía andar. Y, por supuesto, te cambia la vida a medio plazo, tanto que me perdí una película, ‘Padre no hay más que uno 3’, que la empecé pero tuvieron que sustituirme”.

Una vez despierto el actor se siente sorprendido y agradecido de la cantidad de gente que se interesó por él: “A través de mensajes mi mujer y mi hijo centralizaron todas las peticiones de información, que eran muchísimas, algo brutal. A todo esto ella también tenía covid y no se podía mover de casa. Yo lo que he visto es el inmenso cariño que tengo cerca, que lo sabía porque cuando haces un trabajo te lo agradecen, pero no sabía que tanto, ha sido asombroso. Pensaba que no le caía mal a la gente, pero que tanta gente me haya dado la enhorabuena y un cariño… tremendo”.

La traqueotomía que se le practicó también fue algo muy duro, como relata: “Ahí me quedé algo preocupado, me acojoné para entendernos. Es un recurso, no conviene estar mucho tiempo con un respirador y a veces es la última salida. Estuve un tiempo con la voz rara y estaba preocupado por si se me quedaba así. Lo bueno de la historia es que todo lo bueno que me han dicho que iba a pasar ha pasado, cuando me levanté la primera vez pensé que me iba a quedar así, hecho un pingajo. En todo caso llegó un momento en que dejé de pensar en lo que me había pasado y me centré en lo que tenía que hacer”. Es más, hasta tuvo alucinaciones con personas muy varias, algo que se toma con humor: “Mi psiquiatra dejó de escucharme y me mandó a casa porque estaba hasta las narices de las historias que le contaba”.

Resines no escatima en elogios hacia los profesionales que le atendieron, y por ello dice que “tenemos una sanidad pública excelente, debemos cuidarla y apoyarla, esto nos puede tocar a cualquiera. Y hay que tener mucho cuidado con el bicho. La precaución nunca está de más”.

No se puede dejar de hablar de las mascarillas porque recientemente se ha permitido no tener que llevarlas en interiores (salvo las excepciones contempladas), y Antonio Resines lo reconoce: “Yo en privado por supuesto no la uso, en casa, pero en sitios públicos la llevo, no me preocupa demasiado. Es incómodo, sí, pero en tren la voy a llevar. En tiendas si hay gente que conozca pues no si hay distancia de seguridad y puertas abiertas, pero en sitios cerrados no. Por fortuna ahora tengo anticuerpos para aburrir”.

Antonio tiene en su haber una trayectoria increíble como actor pero en sus comienzos no estaba entre sus planes: “De crío no me lo planteaba, cuando hacía cortos con mis compañeros de facultad como no teníamos dinero para actores pues yo decía frases y debí gustar a quien las escuchase y, como tuvimos suerte de tener a Fernando Trueba y él ya tenía por aquel entonces los amigos que tiene ahora, de esos lodos estos fangos”, termina.