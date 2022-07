Ana Mena recuerda su pasado en Canal Sur y su encuentro con Almodóvar con 13 años: “Fui a su despacho”

La cantante Ana Mena recordaba este sábado en Fin de Semana de COPE sus inicios en el mundo de la música y la interpretación y ha tenido palabras emotivas para su pasado en Canal Sur, la televisión andaluza, así como en Telemadrid. La artista, original de la localidad malagueña de Estepona, desvelaba a Rosa Rosado cómo vivió su encuentro con el director de cine Pedro Almodóvar, con el que trabajó cuando apenas tenía 13 años.

“Empecé a cantar muy pronto, no sabría decir cuándo porque yo me recuerdo cantante siempre, 7 años creo” comentaba este sábado la cantante en el programa de los fines de semana. Tras participar en el Festival de la Canción de San Remo, la artista reconoce que su madre le metió en el cuerpo el amor por la música y, su padre, la italiana: “Me gusta mucho la música italiana desde niña, y mi madre me transmitió el hecho de cantar porque era cantaora de flamenco y mi padre me ha puesto siempre música de todo tipo, y al final yo siento atracción especial por la italiana”.