Aguirre: "Hacen un impeachment a Trump por lo del Capitolio y aquí hay partidos que no condenan la violencia"

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana con Cristina, donde ha reconocido que las etiquetas “lideresa”, “Dama de Hierro”, “espontánea” o “impaciente” le representan “mucho”: “Siempre he pensado que no estoy en política para gestionar un poco mejor que mis antecesores, sino para aplicar los principios y los valores en los que creo en todos los puestos en los que me han colocado los electores madrileños. Por ejemplo, en la libertad de elegir, y así lo he hecho”.



Internet se ha convertido en el retratista más minucioso hoy en día para cualquiera que ejerza una actividad pública. Si tecleamos el nombre de Esperanza Aguirre en Google nos aparecen 14 millones de resultados y conocemos hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, que duerme en el lado izquierdo de la cama. ¿Le gustaría ejercer el derecho al olvido? ¿Sería posible una Esperanza Aguirre anónima? Reconoce que “ni se le ha pasado por la cabeza”: “Hay varios datos equivocados, y muchos están puesto al dictado de gente que no me quiere. El dato de la cama está mal, por ejemplo”.