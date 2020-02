Williams, en El Partidazo de COPE: "Me gustaría una final ante la Real Sociedad, pero solo si ganamos"

"Es algo histórico". Así ha calificado el pase a semifinales, el delantero Iñaki Williams, en El Partidazo de COPE. Autor del gol del Athletic Club que ha eliminado al Barcelona de la Copa del Rey, Williams ha reconocido que en la acción del gol "tocó el balón, pero la acaba tocando Busquets. La toco, pero él también".



"Se me caían las lágrimas. Es el momento que todo niño sueña. Es difícil que vuelva a ocurrir. Es algo histórico", ha añadido el delantero rojiblanco, en El Partidazo de COPE, tras la victoria por la mínima en el minuto 93.



¡Vaya Copa! Un gol de Williams en el 93' clasifica al Athletic para semifinales El Athletic tiró de épica y eliminó al Barça con un solitario gol de Williams en el tiempo de descuento (1-0). 06 feb 2020 - 19:48

��⚪ @Williaaams45 en @partidazocope



�� "Se me caían las lágrimas al acabar, es el momento que todo niño sueña"



�� "Me gustaría una final ante la @RealSociedad pero solo si ganamos"



�� "Es el mejor día de mi vida en un campo de fútbol"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/E0F4pFvybn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 6, 2020



Iñaki Williams ha protagonizado una de las imágenes del partido, tras un agarrón de Piqué. "En el vestuario, he visto la imagen. Tengo que aprovechar mis virtudes. Le he dicho a mis compañeros que me la pasaran porque Piqué estaba con molestias".



��⚪ @Williaaams45 en @partidazocope



�� "La imagen del agarrón de Piqué es brutal"



⚽️ "Al final, le he dicho a mis compañeros que me pasasen la pelota porque veía a Piqué un poco tieso"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/6F41jiSBKM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 6, 2020



Sobre un posible derbi vasco en semifinales, ha dicho: "Quiero empezar ganando el derbi el domingo. Me gustaría una final ante la Real Sociedad, pero solo si ganamos. Estamos con mucha fe".



El ariete del Athletic Club de Bilbao ha destacado, en El Partidazo de COPE, que la eliminatoria ante el Barcelona "es el mejor día de mi vida en un campo de fútbol. Siempre sueñas con meter un gol en el minuto 93. Es algo que voy a llevar en el corazón. Lo vivido hoy supera lo vivido en mi carrera".