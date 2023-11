La opinión de Paco González sobre la semana política: "Han batido todos los récords de mentiras"

España vive momentos convulsos en el terreno político. Pedro Sánchez, líder del PSOE, intenta formar un Gobierno de coalicción y volver a erigirse en presidente. Para ello, ha tenido que pactar con una amalgama de fuerzas de toda índole hasta alcanzar el número de apoyos necesarios para mantenerse en el poder.

Las concesiones de Pedro Sánchez

Para conseguirlo, Pedro Sánchez, líder del PSOE, ha tenido que ceder a una serie de peticiones realizadas por los partidos catalanes. La primera de ella ha sido el traspaso de los Rodalies a la Generalitat. Así, las competencias de los cercanias pasarán a manos del gobierno de Cataluña que a partir de ahora se encargará de gestionar los trenes.

A ello se ha unido la polémica amnistía. Una palabra que formó parte en el pasado de una línea roja que el PSOE aseguró que nunca cruzaría, pero que cuando ha necesitado los votos para seguir en el poder ha concedido a ERC y Junts. La última concesión ha sido en el terreno económico. Pedro Sánchez ha perdonado a Cataluña 15.000 millones de euros de la deudaque el Govern mantenía con el estado.

Y es que el PSOE es consciente de que no solo necesita el apoyo de los partidos catalanes para gobernar. En el horizonte aparece la necesidad de sacar adelante los Presupuesto Generales de 2024 y 2025 y para ello también son fundamentales sus socios.

Semana de protestas

Todo ello ante las quejas de miles de ciudadanos que durante toda la semana se han congregado frente a las sedes del PSOE en varias localidades españolas. Las más numerosas han tenido lugar en Madrid y en ellas, lamentablemente, también se han visto incidentes prácticamente a diario provocados por radicales. Este domingo el PP ha convocado una concentración a las 12:00 horas en la Puerta del Sol para protestar contra la polémica amnistía.

La comparación con el 11-M

El director de Tiempo de Juego se ha mostrado muy enfadado con las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez y ha recordado como una de las pocas veces que ha visto discutir a Pepe Domingo Castaño en antena fue el 1 de octubre de 2017 en el referéndum ilegal en Cataluña: "Esta semana estarías que te subirías por las paredes, se han batido todos los récords", ha asegurado.

Paco González ha comparado la espiral de mentiras en la que se han sumido los políticos españoles con la que se desencadenó tras el 11-M en 2004. Unos días después de los atentados de Atocha, Paco aseguró en los micrófonos de Carrusel Deportivo, que entendía que cantar goles no venía a cuento en ese momento y que su labor era hacer compañía.

Entonces se les dijo a los ciudadanos que había guerras de destrucción masiva en Irak para que España se metiera en una guerra en la que no le interesaba nada y que tampoco ha resuelto nada. Aquel día, 13 de marzo de 2004, desde el Gobierno del PP se decía públicamente aún que los atentados eran cosa de ETA, ya sabían que detrás estaban islamistas radicales: "Aquel día rajé contra los políticos que mienten y hoy tengo que hacer lo mismo".

El enfado de Paco González

El periodista ha acusado Pedro Sánchez de arrastrar con él a sus ministros. Desde la hemeroteca no dejan de aparecer frases que tanto el presidente como su equipo de gobierno han dicho en los últimos meses y que son todo lo contrario a lo que van a hacer para poder mantenerse en Moncloa: "No se puede transferir los trenes de cercanías, no habrá amnistía...".

"La pinta que tiene todo esto es que dentro de unos años va a ser mejor nacer en Barcelona que en Ciudad Real, aunque seas de padres manchegos, porque vas a tener más y mejores derechos. Está en peligro la solidaridad interterritorial y a quién le importa ya que los trenes lleguen a Extremadura o la España vaciada", ha lamentado el director de Tiempo de Juego que ha puesto las esperanzas de la unidad de España en Emiliano García Page, presidente del PSOE en Castilla La Mancha, para que se salte la disciplina de su partido e impida la investidura de Pedro Sánchez. Si quieres escuchar todo el discurso de Paco González PINCHA AQUÍ.