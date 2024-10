El contundente mensaje de Joseba Larrañaga sobre los ultras del próximo equipo que visitará a la Real Sociedad en la Europa League: "La UEFA está avisada"

La semana futbolera ha estado marcada por los incidentes con los ultras. Todo comenzó el pasado fin de semana en el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid en el Cívitas Metropolitano y el último episodio lo vivimos en el Real Sociedad-Anderlecht, de la 2ª jornada de la Europa League.

EXPULSIONES EN EL ATLÉTICO

El Atlético de Madrid comunicó este viernes que expulsará "de forma permanente" a otras dos personas identificadas, socios del club, en los incidentes del pasado domingo en el Cívitas Metropolitano, con el lanzamiento de objetos que obligó a detener el derbi contra el Real Madrid de la octava jornada de LaLiga.

"Las labores de identificación de los implicados en los incidentes del derbi del pasado domingo que está llevando a cabo nuestro departamento de Seguridad en colaboración con la Policía han posibilitado la localización de dos personas más que participaron en dichos altercados", informa el comunicado rojiblanco.

CORDONPRESS Miembros del Frente Atlético, con pasamontañas tras el lanzamiento de objetos a Courtois en el Estadio Metropolitano

"Ambos son socios del club y van a ser expulsados de forma permanente, como ya ocurriera con el implicado que fue identificado la misma noche del partido. La investigación para identificar a más implicados continúa su curso y el club procederá a la expulsión permanente de todos los socios que hayan participado en estos incidentes", añade.

A comienzos de semana, el equipo colchonero ya confirmó la expulsión del socio identificado el mismo domingo. El pasado miércoles, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dictó una sanción de tres partidos de cierre parcial de la grada baja del conocido 'Fondo Sur' del Estadio Cívitas Metropolitano.

ultras del anderlecht

Dos de los cinco aficionados del Anderlecht detenidos este pasado jueves por la Ertzaintza en el interior del estadio Reale Arena de San Sebastián han quedado en libertad este viernes.

Los otros tres, también arrestados durante los altercados registrados en el estadio mientras se jugaba el partido de la Europa League entre la Real Sociedad y el equipo belga, permanecen en dependencias policiales a la espera de prestar declaración ante la autoridad judicial.

Cordon Press Fans del Anderlecht

La Ertzaintza detuvo, durante la noche de este pasado jueves, a cinco hinchas del Anderlecht, mientras se disputaba un enfrentamiento entre el equipo belga y la Real Sociedad. El partido se tuvo que suspender durante varios minutos en el primer tiempo debido a la violencia de la afición visitante, que rompió una pantalla de seguridad y lanzó butacas a los seguidores vascos.

Según el Departamento vasco de Seguridad, como consecuencia de estos incidentes se detuvo a cinco individuos en la misma grada de aficionados belgas, en el interior del estadio, entre las 20.00 y las 20.30 horas de la tarde.

Tres están acusados de desórdenes públicos y otros dos de atentado contra agentes de la autoridad. Dos de estos hinchas han quedado ya en libertad, y se prevé que los tres restantes, tras pasar a disposición judicial, sean también puestos en libertad con las condiciones que determine la autoridad judicial.

Un seguidor de la Real Sociedad 'estalló' en El Partidazo de COPE por la situación que se vivió en el Reale Arena: "La UEFA es la culpable, la p... UEFA es una mafia porque sabes quiénes son; UEFA y clubes. A la UEFA le interesa el dinero. Se pueden poner entradas nominativas. Hay gente fichadas por la policía, de grupos ultras, pero siguen consiguiendo entradas".

"Nos han avisado de que venían, les han metido en la tabla de la Concha habiendo sitios a 4-5 kilómetros.. y los meten en la ciudad. Yo a mi hija no la he llevado por miedo a lo de fuera y no debería ser así. Hasta que no muera nadie...", concluyó.

PRÓXIMO RIVAL DE LA REAL

Tal y como recordó Joseba Larrañaga al comienzo de este viernes en El Partidazo de COPE, el próximo rival de la Real Sociedad en la Europa League será el Ajax.

Se da la circunstancia que los ultras del Ajax también fueron noticia por el arsenal que se les fue requisado en Praga esta semana.

A raíz de eso, Joseba Larrañaga mandó un contundente mensaje: "La UEFA está avisada".

"Viendo esto resulta llamativo que se les permita viajar, y eso no es solo problema de los ultras porque la UEFA está avisada y obliga a los clubes a vender entradas, y los clubes de momento asienten y dicen que sí hasta que se planten", apunta Joseba.

