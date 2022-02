Vasyl Kravets, en El Partidazo de COPE: "No sé nada de guerra pero si mi país me necesita, yo iría"

Vasyl Kravets, jugador ucraniano del Sporting de Gijón, ha estado este jueves en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño el mismo día que Rusia ha decidido comenzar su invasión sobre Ucrania. El futbolista del Sporting cuenta con muchos de sus familiares en su país de origen y él está muy preocupado por ellos. "Mi familia no sé qué puede hacer ahí, se sienta en casa y no puede moverse por si hay bombardeos", ha comentado.

El equipo asturiano se ha entrenado este jueves en Mareo y el futbolista, a pesar de haberse ejercitado, ha confesado que tenía la cabeza en otra cosa. "Mi cabeza no estaba en el campo", ha reconocido. "Durante todo el entrenamiento estaba pendiente del teléfono por si llegaba alguna mala noticia", ha dicho.

"Si Ucrania me necesitase, iría a defender mi país"

El futbolista ucraniano se ha mostrado muy seguro de querer ayudar a su país a defender su territorio ante la invasión rusa. "No sé cómo disparar ni nada, solo soy jugador de fútbol, para la guerra no soy importante pero si mi país me necesitase, yo iría", ha asegurado. El futbolista, además, ha escuchado en directo cómo el ministro del interior ucraniano ha anunciado la salida de todos los hombres mayores de edad del país para poder unirse a la defensa del país. "Mi padre, mi hermano, mi tío, mis amigos... todos están allí", ha contado.

Una guerra que ha dado comienzo este jueves y que la gran parte del mundo, no debería haber comenzado nunca. "Ojalá acabe mañana la guerra, creo que Europa y Estados Unidos tienen que parar esto con sanciones económicas", ha comentado. "Vamos a defender nuestro país, no podemos rendirnos. Si quiere entrar con su gente, que entre. Hay muchos rusos que mueren pero ellos son los atacantes, nosotros somos los que nos estamos defendiendo", ha zanjado.

