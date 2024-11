El vacile de Busquets a Rodri por sus partidos como central: "Con lo tranquilo que se ve todo desde atrás..."

Uno de los jugadores con los que Rodri más se identifica en el campo es con otro de los grandes centrocampistas que ha dado España (y que todavía sigue en activo), y no es otro que Sergio Busquets, actual futbolista del Inter de Miami, equipo de la liga estadounidense.

"Bueno, alma gemela no lo sé, pero tengo una muy buena relación con él desde que le conocí en la selección. Tengo una relación diez con él. Y, aparte de eso, siempre lo he dicho, para mí es un ídolo es, un referente". Con esas palabras, Rodri Hernández definía en El Partidazo de COPE a Sergio Busquets.

Juanma Castaño reconocía que, si algo tiene difícil Busquets, es que coja el teléfono para conceder una entrevista. Sin embargo, el jugador catalán quiso hacer una excepción con la Cadena COPE por la presencia de Rodri en los estudios centrales, junto a su Balón de Oro: "Hemos sufrido durante muchos años pero hoy nos ha dicho que sí", afirmaba Castaño en tono distendido.

"¡Hombre! Que haya ganado un Balón de Oro es un hecho que no es normal, así que tenía que estar aquí y, sobre todo, también, porque lo he felicitado y todavía no me ha contestado. A ver si por aquí al menos puedo hablar con él", reconocía en tono bromista 'Busi'.

EFE Rodri Hernández levanta el premio al Balón de Oro 2024

"Hay tanta confianza que no hace falta, ¿verdad, 'Busi'?", se excusaba el jugador del City, que alegaba tener "800 conversaciones que tengo en mi móvil".

"Era solo un mensajito", respondió Busquets, "para que supiera que estoy ahí como siempre y que me alegraba mucho". Sergio reconoció que Rodri no tenía el perfil para ganar un Balón de Oro: "Sin redes sociales, sin hacer muchas entrevistas. Lo único que le salva es que está en el City y gana Champions, gana muchos títulos. A ver si tiene la suerte con la Selección también y ¿por qué no?".

Rodri también quiso bromear cuando Juanma Castaño le preguntó por los consejos que Busquets le dio sobre Guardiola: "Sí, algún 'consejito' me dio, como que no le hablara según qué día".

"Yo sabía que Rodri iba a mejorar muchísimo allí. De Guardiola solo tengo buenas palabras, para mí Pep es el número uno", afirmó Busquets.

CORDONPRESS Sergio Busquets y Rodri, juntos, en un partido entre las selecciones de España y Alemania

Castaño le recordó a Busquets que, por su 'culpa', Rodri jugó un Mundial de central, con Luis Enrique como seleccionador, lo que desató las risas del exjugador del Barcelona: "¡Y lo bien que se ve todo desde atrás, con más tiempo...!"

busquets 'alucina' con el barcelona de flick

Aprovechando la presencia de Busquets en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño no quiso pasar la oportunidad de preguntarle por uno de los jugadores de moda en el Barça de Flick: Casadó, que ocupa su misma posición: "Nos ha sorprendido mucho. Yo la verdad lo conocía de hace tiempo, porque lleva muchos años en el filial y venía a muchos entrenos. Y es muy buen jugador, pero el nivel que está dando es superlativo, da asistencias, no pierde el balón, siempre elige bien, es solidario..."

Con respecto al juego del Barcelona durante esta temporada, Busquets se rindió a las buenas sensaciones que está ofreciendo el equipo azulgrana: "No pensaba que todo fuera tan rápido. Es un estilo diferente pero también muy atractivo y creo que los jugadores han comprado la idea y los resultados están ahí".